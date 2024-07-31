Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, δήλωσαν σήμερα πως η "δολοφονία" στην Τεχεράνη του πολιτικού ηγέτη τους, Ισμαήλ Χανίγια, θα "φέρει τον πόλεμο σε ένα νέο επίπεδο" και θα έχει "τεράστιες συνέπειες σε όλη την περιοχή".

"Η δολοφονία αυτή", που αποδίδεται στο Ισραήλ, "θα φέρει τον πόλεμο σε ένα νέο επίπεδο και θα έχει τεράστιες συνέπειες για όλη την περιοχή", ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, τα μέλη των οποίων εμπλέκονται σε μάχες με τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

