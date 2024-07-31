Δολοφονία Ισμαήλ Χανίγια: Οι Χούθι καταδικάζουν το «τρομοκρατικό έγκλημα» και καταγγέλλουν «παραβίαση των νόμων»

Ανώτερο στέλεχος των Χούθι, κινήματος ανταρτών που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, χαρακτήρισε τη δολοφονία στην Τεχεράνη του Ισμαήλ Χανίγια «ειδεχθές τρομοκρατικό έγκλημα».

«Πρόκειται για ειδεχθές τρομοκρατικό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των νόμων» ανέφερε μέσω X ο Μοχάμεντ Αλί αλ Χούθι, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Από τον Νοέμβριο, οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, διεξάγουν εκστρατεία επιθέσεων εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ στα ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Έχουν επίσης εξαπολύσει drones και πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, που έχουν αναχαιτιστεί στην πλειονότητά τους.

Τη 19η Ιουλίου, επίθεση με drone, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούθι, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στο Τελ Αβίβ, παρακάμπτοντας το ισραηλινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Την επομένη, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε βομβαρδισμό στο λιμάνι Χοντάιντα, στη δυτική Υεμένη, που βρίσκεται στα χέρια των Χούθι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων.

Το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα είναι η κυριότερη πύλη εισόδου για τα εισαγόμενα εμπορεύματα και για την ανθρωπιστική βοήθεια στο τμήμα της Υεμένης που ελέγχουν οι αντάρτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.