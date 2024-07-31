Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως ο πολιτικός ηγέτης του, Ισμαήλ Χανίγια, δολοφονήθηκε στο Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σε ανάρτηση της Χαμάς στο Telegram αναφέρεται ότι ο Χανίγια έπεσε νεκρός στη διάρκεια «ύπουλης σιωνιστικής επιδρομής στο ακίνητο όπου διέμενε, στην Τεχεράνη».

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA, η δολοφονία του Χανίγια σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, σε ειδική κατοικία βετεράνων πολέμου, όπου διέμενε κατά την παραμονή του στην Τεχεράνη.

Η δολοφονία του Χανίγια στο Ιράν είναι μια «άνανδρη πράξη που δεν θα μείνει ατιμώρητη» μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Αλ Ακσά που διευθύνεται από την παλαιστινιακή οργάνωση, επικαλούμενος τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ.

Η δολοφονία του Χανίγια είναι μια σοβαρή κλιμάκωση που δεν θα επιτύχει τους στόχους της, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της Χαμάς, Σαμί Αμπού Ζούχρι.

Ο Χανίγια είχε μεταβεί στην Τεχεράνη για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ο αδελφός, ο ηγέτης, ο μουτζάχιντ Ισμαήλ Χανίγια, ο αρχηγός του κινήματος, σκοτώθηκε σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή εναντίον του γραφείου του στην Τεχεράνη αφού παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε η Χαμάς.

Τη δολοφονία του Χανίγια καταδίκασε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Παλαιστινιακές οργανώσεις κάλεσαν σε γενική απεργία και μαζικές διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του Χανίγια.

Οι ιρανικές αρχές διενεργούν έρευνα για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και τα ευρήματα θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι είναι σε γνώση των αναφορών για τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο CNN ότι «δεν απαντά σε δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης».

Ποιος ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια

Ο Χανίγια ήταν για πολλά χρόνια ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης Χαμάς.

Ο 62χρονος είχε γεννηθεί σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στην πόλη της Γάζας και εντάχθηκε στη Χαμάς στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατά τη διάρκεια της Πρώτης Ιντιφάντα.

Καθώς η Χαμάς αναρριχήθηκε στην εξουσία, ο Χανίγια ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία. Διορίστηκε μέλος μιας μυστικής «συλλογικής ηγεσίας» το 2004 και στη συνέχεια διορίστηκε πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής το 2006.

Μέχρι το 2017 είχε γίνει αρχηγός της ομάδας, και αμέσως μετά χαρακτηρίστηκε «παγκόσμιος τρομοκράτης» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμμετείχε σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ και συναντήθηκε με άλλους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ-Θάνι και του Κινέζου διπλωμάτη Γουάνγκ Κετζιάν νωρίτερα φέτος.

Τον Απρίλιο, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τρεις από τους γιους του Χανίγια και τέσσερα από τα εγγόνια του, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Εκείνη την εποχή, ο Χανίγια -ο οποίος είχε έδρα στο Κατάρ- επέμεινε ότι ο θάνατός τους δεν θα επηρεάσει την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για τους ομήρους.

