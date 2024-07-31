Ο θάνατος του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια είναι η «πρώτη πιο σημαντική ισραηλινή επιχείρηση από τις 7 Οκτωβρίου» αναφέρει ο αναλυτής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής του CNN, Barak Ravid.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο CNN ότι «δεν απαντά σε δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης», αφού τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν τον θάνατο του Χανίγια.

Αν και ο Χανίγια δεν είναι σημαντικός για το στρατιωτικό σκέλος της οργάνωσης, είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις της και είναι ο βασικός συνομιλητής με τους Αιγύπτιους και τους μεσολαβητές του Κατάρ για τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, είπε ο Ravid.

«Η δολοφονία του θα έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», είπε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί τον Χανίγια ως έναν από τους υπεύθυνους για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, σύμφωνα με τον Ravid, και οι ισραηλινές Αρχές έχουν ορκιστεί να κυνηγήσουν τους υπεύθυνους για την επίθεση πριν από 10 μήνες που οδήγησε στη σφοδρή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Χανίγια, ο οποίος δολοφονία στην Τεχεράνη, ήταν επί χρόνια πολιτικός ηγέτης της ένοπλης οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

