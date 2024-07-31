Ερντογάν για δολοφονία Χανίγια: Η σιωνιστική βαρβαρότητα δεν θα πετύχει τους στόχους της

Η δολοφονία του Χανίγια θέλει να κάμψει τη λαϊκή βούληση των Παλαιστινίων, αλλά η σιωνιστική βαρβαρότητα δεν θα πετύχει τους στόχους της, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν καταδίκασε σθεναρά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη και πρόσθεσε ότι μαζί με τη δολοφονική επίθεση κατά του διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό αποτελούν «βρόμικα σχέδια».

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.



Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 31, 2024

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από την πλευρά του εξέφρασε τη λύπη του για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, για τον οποίο είπε ότι «μαρτύρησε», προσθέτοντας ότι έχει γίνει σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης.

«Είχε αφιερώσει τη ζωή του στην παλαιστινιακή υπόθεση και στο να φέρει ειρήνη και ηρεμία στην Παλαιστίνη», είπε ο Φιντάν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία δική του και του Χανίγια.

Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı.



Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde… pic.twitter.com/8o7nMjfKJN — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 31, 2024

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείου Εξωτερικών είχε καταδικάσει τη «στυγερή» δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, λέγοντας ότι η επίθεση είχε στόχο τη διάχυση του πολέμου στη Γάζα σε περιφερειακό επίπεδο.

«Αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν έχει καμία πρόθεση για επίτευξη ειρήνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει: «Καταριόμαστε τη δολοφονία του αρχηγού του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ως αποτέλεσμα μιας άθλιας δολοφονίας στην Τεχεράνη.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον παλαιστινιακό λαό, που θυσίασε εκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες όπως ο Χανίγια για να ζήσει ειρηνικά στην ίδια του την πατρίδα, κάτω από τη σκέπη του δικού του κράτους.

Αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν σκοπεύει να επιτύχει ειρήνη.

Αυτή η επίθεση στοχεύει επίσης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα, σε μια περιφερειακή διάσταση. Εάν η διεθνής κοινότητα δεν αναλάβει δράση για να σταματήσει το Ισραήλ, η περιοχή μας θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες συγκρούσεις.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού».

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.

Στέλεχος της Χαμάς έκανε λόγο για «άνανδρη ενέργεια» του Ισραήλ, η οποία «δεν θα μείνει ατιμώρητη», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ακσά, που πρόσκειται στο κίνημα.

