Η εκδίκηση της δολοφονίας του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, είναι «καθήκον της Τεχεράνης» επειδή συνέβη στην πρωτεύουσα του Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

«Με την πράξη αυτή, το σιωνιστικό εγκληματικό και τρομοκρατικό καθεστώς προετοίμασε το έδαφος για μία βαριά τιμωρία για το ίδιο και θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωσή μας να εκδικηθούμε το αίμα που χύθηκε στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», αναφέρεται σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το Ιράν «θα υπερασπισθεί την εδαφική του ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπερηφάνειά του και θα κάνει τις τρομοκρατικές δυνάμεις κατοχής να μετανιώσουν για την άνανδρη αυτή ενέργεια» του φόνου του ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγε στην Τεχεράνη, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Νάσερ Καναάνι, υποστήριξε σήμερα ότι το αίμα του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, που δολοφονήθηκε νωρίτερα στην Τεχεράνη, «δεν θα πάει χαμένο».

«Η μαρτυρία του Χανίγια στην Τεχεράνη θα ενισχύσει τον βαθύ και άρρηκτο δεσμό» του Ιράν, της Παλαιστίνης «και της αντίστασης», δήλωσε ο κ. Καναάνι, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γραμματέας του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, σκοτώθηκε σε επιδρομή στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, κατηγορώντας το Ισραήλ, με το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δέκα μήνες, πως τον δολοφόνησε.

Η ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου κι εξαπέλυσε καταστροφικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, 62 ετών, είχε βάση τη Ντόχα. Παραβρέθηκε χθες Τρίτη στην Τεχεράνη στην τελετή ορκωμοσίας του νέου ιρανού προέδρου, του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, δολοφονήθηκε περί τις 02:00, ενώ βρισκόταν σε «ειδική κατοικία για βετεράνους πολέμου» στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το Ιράν, ορισμένος εχθρός του Ισραήλ, είναι σύμμαχος της Χαμάς και της λιβανικής Χεζμπολά, κορυφαίο στέλεχος της οποίας «εξαλείφθηκε», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, σε βομβαρδισμό που διεξήχθη χθες βράδυ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

«Ο αδελφός, ο ηγέτης, ο μουτζάχιντ (σ.σ. ‘ιερός πολεμιστής’) Ισμαήλ Χανίγια, ο επικεφαλής του κινήματος, σκοτώθηκε σε σιωνιστική επιδρομή εναντίον της οικίας του στην Τεχεράνη αφού παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας Πεζεσκιάν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

