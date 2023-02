Μεντβέντεφ: Αν θέλετε ειρήνη, σταματήστε να δίνετε όπλα στην Ουκρανία, ειδάλλως κίνδυνος πυρηνικού πολέμου

Ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε την ομιλία του Μπάιντεν στη Βαρσοβία «ένα κήρυγμα με τον παραδοσιακό για την Αμερική μεσσιανικό τρόπο, προσαρμοσμένο στη γεροντική άνοια»

Εάν οι ΗΠΑ σταματήσουν να προμηθεύουν με όπλα το Κίεβο, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει, υποστήριξε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποιώντας με κίνδυνο πυρηνικού πολέμου στην αντίθετη περίπτωση.



Σχολιάζοντας τις ομιλίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την Τρίτη, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανέφερε στο Telegram ότι ο Πούτιν ανακοίνωσε την απόφασή του να αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συνθήκη για τη μείωση των πυρηνικών όπλων (New START), «κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από καιρό» ενώ ο Μπάιντεν «απευθυνόταν στο ρωσικό λαό μπροστά σε ένα πλήθος Πολωνών».



Ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ισχυρίστηκε ότι «η αποχώρηση της Ρωσίας από τη Συνθήκη New START θα έχει τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο γενικότερα, και στις ΗΠΑ ειδικότερα».



Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ προμήθευαν «γιγαντιαίες ποσότητες όπλων» στην Ουκρανία, με στόχο «να νικήσουν, να περιορίσουν και να καταστρέψουν τη Ρωσία» και ταυτόχρονα άφηναν τη στρατηγική ασφάλειας ως χωριστό θέμα «που δεν αφορά» τις σχέσεις μεταξύ τις δύο χώρες.



«Αυτό το συμπέρασμα (η σταθερότητα της ασφάλειας είναι χωριστή από τη σύγκρουση στην Ουκρανία) είναι χειρότερο από έγκλημα - είναι ένα χονδροειδές λάθος των Αμερικανών. Ένα λάθος που γεννήθηκε από τη "mania grandiosa" τους. Το αίσθημα ανωτερότητας και ατιμωρησίας τους».



«Σε τελική ανάλυση, είναι προφανές σε όλες τις λογικές δυνάμεις ότι εάν οι ΗΠΑ θέλουν να νικήσουν τη Ρωσία, τότε είμαστε στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας σύγκρουσης. Εάν οι ΗΠΑ θέλουν να νικήσουν τη Ρωσία, τότε έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με οποιοδήποτε όπλο , συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων», απείλησε ο Μεντβέντεφ.



Πρόσθεσε ότι η Ρωσία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συνθήκη για να μην μπορέσει η Δύση να την νικήσει στο πεδίο της μάχης, και προέτρεψε τις αμερικανικές ελίτ «να σκεφτούν τι έχουν κάνει».



«Θα παρακολουθήσουμε επίσης την αντίδραση άλλων πυρηνικών δυνάμεων που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ: της Γαλλίας και της Βρετανίας. Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις τους συνήθως δεν περιλαμβάνονταν στην ισορροπία των πυρηνικών κεφαλών και των φορέων κατά την προετοιμασία των συμφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ (η οποία υπέγραψε την τη συνθήκη New START το 1991) και είναι καιρός να γίνει αυτό», σημείωσε.



Ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε την ομιλία του Μπάιντεν στη Βαρσοβία «ένα κήρυγμα με τον παραδοσιακό για την Αμερική μεσσιανικό τρόπο, προσαρμοσμένο στη γεροντική άνοια».



«Φαινόταν άδικο και γελοίο. Ποιος είναι αυτός ο παράξενος γέρος που μιλάει με μπερδεμένο βλέμμα από την Πολωνία; Γιατί απευθύνεται στους ανθρώπους μιας άλλης χώρας σε μια εποχή που έχει πολλά εγχώρια προβλήματα;



»Ποιος είναι ο λόγος μας να ακούσουμε έναν πολιτικό από ένα εχθρικό κράτος που αποπνέει μίσος για την πατρίδα μας; Γιατί οι Ρώσοι πολίτες να πιστέψουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, που εξαπέλυσαν τον μεγαλύτερο αριθμό πολέμων τον 20ο και τον 21ο αιώνα, αλλά μας κατηγορεί με επιθετικότητα;» διερωτήθηκε ο Μεντβέντεφ.



Ο Μεντβέντεφ είπε ότι οι ΗΠΑ ηγούνται των διεθνών προσπαθειών που ενώνονται με στόχο «να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία» και χαρακτήρισε τις δηλώσεις Μπάιντεν για το τέλος του πολέμου σε περίπτωση που τα ρωσικά στρατεύματα αποσυρθούν από την Ουκρανία «επεξεργασμένα ψέματα».



«Εάν η Ρωσία σταματήσει την ‘ειδική της επιχείρηση’, χωρίς να πετύχει τη νίκη, δεν θα υπάρχει Ρωσία, θα διαλυθεί. Εάν οι ΗΠΑ σταματήσουν να παρέχουν όπλα στο καθεστώς του Κιέβου, ο πόλεμος θα τελειώσει», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

