Μπάιντεν προς Πούτιν: Τα εγκλήματα πολέμου θα τιμωρηθούν - Δεν είμαστε εχθροί του ρωσικού λαού

Απάντηση στην ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα, έδωσε ο Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του από τη Βαρσοβία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Δύση δεν αντιμετωπίζει το ρωσικό έθνος σαν εχθρό. Σύμφωνα με Πολωνό αξιωματούχο στους κήπους των πολωνικών ανακτόρων παρέστησαν για την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ 30.000 άνθρωποι.

Ο αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ωστόσο ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία θα τιμωρηθούν, ενώ αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας.



«Μιλώ για άλλη μια φορά στον λαό της Ρωσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα έθνη της Ευρώπης δεν επιδιώκουν να ελέγξουν ή να καταστρέψουν τη Ρωσία. Η Δύση δεν σχεδίαζε να επιτεθεί στη Ρωσία, όπως είπε σήμερα ο Πούτιν. Και εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες θέλουν μόνο να ζήσουν ειρηνικά με τους γείτονές τους… δεν είναι ο εχθρός. Αυτός ο πόλεμος δεν ήταν ποτέ αναγκαιότητα. Είναι μια τραγωδία» υπογράμμισε.



Join me as I deliver remarks ahead of the one-year anniversary of Russia’s brutal and unprovoked invasion of Ukraine. https://t.co/5oU0E5T3aS