Αγριεύει ο εμφύλιος στη Μόσχα: Ο Σοϊγκού απάντησε στις κατηγορίες του Πριγκόζιν για «εσχάτη προδοσία»

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις τείνει να λάβει ο εμφύλιος μεταξύ των ανώτατων κλιμακίων εξουσίας στη Μόσχα, με τα «στρατόπεδα» να έχουν παγιωθεί, και να «ανταλλάσουν βολές» εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, φαινομενικά ερήμην του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Εσχάτη προδοσία»



Το «αφεντικό» της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, χθες Τρίτη κατηγόρησε ευθέως την ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας (βλέπε Σεργκέι Σοϊγκού) για «εσχάτη προδοσία», δηλαδή για την υποτιθέμενη απόπειρα καταστροφής της ιδιωτικής μισθοφορικής οργάνωσής του, σε ηχογράφηση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από την υπηρεσία Τύπου του στο κανάλι του στο Telegram.



«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου (Βαλέρι Γκεράσιμοφ - φωτό μαζί με Πούτιν και Σοϊγκού) και ο Υπουργός Άμυνας δίνουν εντολές δεξιά και αριστερά, ότι η Wagner PMC δεν πρέπει να λάβει πυρομαχικά, δεν βοηθούν επίσης στις αεροπορικές μεταφορές», υποστήριξε ο Πριγκόζιν.



«Υπάρχει ευθεία αντιπολίτευση, η οποία δεν λέγεται τίποτα άλλο από προσπάθεια καταστροφής της PMC», είπε. «Αυτό μπορεί να εξισωθεί με εσχάτη προδοσία τώρα, όταν η Wagner PMC μάχεται για τον Μπαχμούτ, χάνοντας εκατοντάδες μαχητές της κάθε μέρα».



Στην ηχογράφηση, ένας φαινομενικά απογοητευμένος Πριγκόζιν παραπονέθηκε επίσης για τον υψηλό αριθμό θανάτων της ομάδας Wagner, επικαλούμενος συνεχή έλλειψη προμηθειών.



«Η Wagner PMC δεν έχει πυρομαχικά. Γιατί και οι υπόλοιπες μονάδες έχουν συνεχή έλλειψη πυρομαχικών; Μια χούφτα στρατιωτικοί αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι αυτή είναι η χώρα τους, ο λαός τους, αποφάσισαν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν όποτε τους βολεύει», είπε δε.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έχει ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική στο υπουργείο Άμυνας και την ρωσική στρατιωτική διοίκηση, έχοντας ως υποστηρικτή τον Ραμζάν Καντίροφ. Ο ιδρυτής της Wagner επικρίνει διαρκώς το υπουργείο Άμυνας για έλλειψη πυρομαχικών και εξοπλισμού, για λάθη τακτικής στο πεδίο της μάχης και επειδή το υπουργείο οικειοποιείται τις επιτυχίες των δικών του μισθοφόρων.

