«Η γυναίκα με τα κόκκινα νύχια»: Η φωτογραφία που έγινε το σύμβολο του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ιρίνα Φίλκινα ήταν 52 ετών όταν σκοτώθηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία.

Σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά τον θάνατό της, που εκτιμάται ότι ήταν στις 5 Μαρτίου, δημοσιογράφοι κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στην πόλη Μπούκα (Bucha), κοντά στο Κίεβο, μετά την αποχώρηση των Ρώσων εισβολέων.

Η Φίλκινα ήταν μεταξύ των νεκρών που κείτονταν δίπλα στον δρόμο - το έντονο χρώμα στα νύχια της ήταν αυτό που βοήθησε στην αναγνώριση του πτώματος.

Οι φωτογραφίες από το λασπωμένο της χέρι, με έντονα κόκκινα νύχια, κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο και έγιναν ισχυρό σύμβολο των δεινών των αμάχων.

Σύμφωνα με συγγενείς της Φίλκινα, η γυναίκα δέχθηκε πυρά από Ρώσους στρατιώτες ενώ περνούσε από τους δρόμους με το ποδήλατό της για να φθάσει στο σπίτι της.

Η Φίλκινα σκοτώθηκε στην οδό Γιαμπλούνσκα, έναν μακρύ, γνωστό πλέον δρόμο στο νότιο τμήμα της πόλης, όπου επικεντρώθηκε μεγάλο μέρος της έρευνας για στοιχεία περί εγκλημάτων πολέμου.

Ο δήμαρχος της Μπούκα έχει πει ότι πάνω από 400 άμαχοι σκοτώθηκαν εκεί από τις ρωσικές δυνάμεις, με κάποιους εξ αυτών να έχουν δεχθεί θανάσιμα πυρά με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

Η Ουκρανία και η Δύση κατηγορούν τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου στη πόλη, κάτι που αρνείται το Κρεμλίνο. Έχει δηλώσει ότι οι εικόνες με πτώματα στους δρόμους της Μπούκα είναι ψεύτικες και χαρακτηρίζει τον πόλεμο ειδική επιχείρηση για την αποστρατιωτικοποίηση και «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Η γυναίκα που αναγνώρισε την Φίλκινα ήταν η αισθητικός της - «Όταν τη σκέφτομαι, θέλω να χαμογελάσω»

Στις αρχές Απριλίου άρχισαν να κυκλοφορούν στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από την ίδια και άλλους νεκρούς αμάχους και τότε ήταν που η αισθητικός που είχε περιποιηθεί τα νύχια της Φίλκινα την αναγνώρισε. «Ήταν ένα συνηθισμένο βράδυ», θυμάται η Αναστάζια Σουμπάτσεβα, πρώην κάτοικος της Μπούκα που διέφυγε στο Βίλνιους όπου έχει βρει ένα νέο σπιτικό και εργάζεται σε κέντρο αισθητικής.

«Κοίταγα τη ροή στο Instagram και είδα μια ανάρτηση με φωτογραφίες της Ιρίνα και τη φωτογραφία του χεριού. Μου κόπηκε η ανάσα», δήλωσε στο Reuters από τη πρωτεύουσα της Λιθουανίας νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Κάποιος είχε κάνει τη σύνδεση μεταξύ της φωτογραφίας του πτώματος και μιας φωτογραφίας που η Σουμπάτσεβα είχε αναρτήσει νωρίτερα στην οποία η Φίλκινα επιδείκνυε χαμογελώντας τα φρεσκοβαμμένα της νύχια.

Τα τέσσερα ήταν κόκκινα και το πέμπτο είχε μια μικρή μωβ καρδιά.

«Κοίταξα τα μηνύματά μας και συνέκρινα τις φωτογραφίες που της είχα τραβήξει με εκείνη τη φωτογραφία. Και ήταν εκείνη. Άρχισα να ουρλιάζω…έκλαψα στον ώμο της μητέρας μου, ένιωσα κενή και πληγωμένη».

