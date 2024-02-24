Μεντβέντεφ: Η Μόσχα θα «εκδικηθεί» για τις νέες δυτικές κυρώσεις

Ο νούμερο δύο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δεσμεύτηκε σήμερα ότι η χώρα του θα πάρει εκδίκηση για τις νέες δυτικές κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και του θανάτου του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι.

«Ας τους αφήσουμε (τους Δυτικούς) να υποφέρουν όλοι εκεί. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, πρέπει να τους εκδικηθούμε όπου είναι δυνατόν. Είναι εχθροί μας», έγραψε στο Telegram ο πρώην πρόεδρος της χώρας, που συνηθίζει να κάνει πολεμοχαρείς δηλώσεις.

Ο Μεντβέντεφ ζήτησε επίσης να γίνουν μυστικές επιχειρήσεις σε εδάφη δυτικών χωρών, την ώρα που η Ρωσία ήδη κατηγορείται συχνά για κατασκοπευτικές επιχειρήσεις, για απόπειρες άσκησης επιρροής και για δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας. Η Μόσχα τα διαψεύδει συστηματικά.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν μάλλον μια φιλελεύθερη φωνή του πουτινικού συστήματος, έχει εμφανιστεί από την αρχή της επίθεσης κατά της Ουκρανίας ως μια ιδιαίτερα ριζοσπαστική φωνή, απειλώντας, για παράδειγμα, συχνά με την προσφυγή σε πυρηνικά όπλα ή με εισβολή σε χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

