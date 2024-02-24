Οι ηγέτες της Ομάδας των 7 (G7) δεσμεύθηκαν σήμερα να υποστηρίξουν την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειασθεί στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και δήλωσαν ότι θα αναζητήσουν τρόπους για να υποχρεώσουν την Μόσχα να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει με την ρωσική εισβολή και τον πόλεμο που διεξάγει κατά της χώρας.

Οι ηγέτες της G7 πραγματοποίησαν βιντεοδιάσκεψη με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου της ρωσικής εισβολής, που έχει κοστίσει την ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και μεγάλες υλικές και οικονομικές καταστροφές.

«Καθώς η Ουκρανία εισέρχεται στον τρίτο χρόνο αυτού του αμείλικτου πολέμου, η κυβέρνηση και ο λαός της μπορούν να υπολογίζουν στην υποστήριξη της G7 για όσο χρόνο χρειασθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομάδας των 7.

Κατά την έναρξη της βιντεοδιάσκεψης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να χορηγήσουν «εγκαίρως» στρατιωτική βοήθεια στην χώρα του.

«Γνωρίζετε πολύ καλά τι έχουμε ανάγκη για να προστατεύσουμε τον ουρανό μας, για να ενισχύσουμε τις χερσαίες μας δυνάμεις, τι έχουμε ανάγκη για να υποστηρίζουμε και να συνεχίσουμε τις επιτυχίες μας στην θάλασσα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά είναι ανάγκη να δοθούν εγκαίρως και ότι υπολογίζουμε σε εσάς», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

