Σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρέδωσε 50 αυτοκίνητα που παρείχε η ΕΕ στην εθνική αστυνομία της Ουκρανίας (NPU) και στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα (OPG) της Ουκρανίας. Τα αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της έρευνας και της δίωξης εγκλημάτων πολέμου. Η παράδοση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος στήριξης της ΕΕ προς τις ουκρανικές αρχές για να ανταποκριθούν σε ανάγκες που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Σήμερα, έχω την τιμή να παραδώσω αυτά τα αυτοκίνητα στην εθνική αστυνομία της Ουκρανίας και στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Θα βοηθήσουν τις αρχές να σταθεροποιήσουν τα εδάφη που οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν γενναία απελευθερώσει από την παράνομη ρωσική κατοχή. Αυτή η παράδοση έρχεται λίγο αφότου η ΕΕ παρείχε ένα σύγχρονο μηχάνημα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων στην Ουκρανία. Με αυτόν τον εξοπλισμό υποστηρίζουμε την Ουκρανία να καταστήσει ξανά ασφαλή τα ανακτηθέντα εδάφη».

Our visit underlines our unwavering solidarity with Ukraine



Your country has become a symbol of resistance and freedom



We remain at your side with critical support.



And we are committed to making Russia pay the price of its war of destruction ↓ https://t.co/JQQq6v0WV7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Τα αυτοκίνητα που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI) της Επιτροπής αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου υποστήριξης για ανάγκες σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του FPI παραδίδει τα 50 οχήματα στις ουκρανικές αρχές εκ των οποίων τα 30 προορίζονται για το NPU και τα 20 για το OPG. Αυτή η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Απόκρισης για την Ουκρανία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η συνολική υποστήριξη στο πλαίσιο αυτού του έργου περιλαμβάνει εξοπλισμό αποναρκοθέτησης για τις ουκρανικές κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και γεννήτριες όλων των μεγεθών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ενέργειας που προκαλούνται από τις ρωσικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές. Ο προϋπολογισμός του πακέτου στήριξης ανέρχεται συνολικά σε περίπου 19,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει 18 εκατ. ευρώ και η Γερμανία 1,9 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ βρίσκεται στην Οδησσό στην νότια Ουκρανία με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου της ρωσικής εισβολής.

«Είναι μία στιγμή συγκίνησης, μπαίνουμε σε μία εμπόλεμη χώρα», είπε η Αναλένα Μπέρμποκ πριν από την είσοδό της στην Ουκρανία από την Μολδαβία συνοδευόμενη από τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε από πλευράς του την υπογραφή διμερών συμφωνιών ασφαλείας με τον Καναδά και την Ιταλία, την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει να εδραιώσει τις δυτικές του συμμαχίες έχοντας συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες ασφαλείας με σειρά χωρών, ανάμεσά τους η Γερμανία και η Γαλλία.

Glad to hand over 50 new vehicles funded by the EU to the Ukrainian police.



They will help them in their daily work.



To bring security and stability in the territories liberated by the brave Ukrainian Armed Forces, and support the population.



This is EU solidarity in action. pic.twitter.com/lnEpNWI82V — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

