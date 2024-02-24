Αναδίπλωση του Γκέερτ Βίλντερς για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο ακροδεξιός ηγέτης της Ολλανδίας υπαινίχθηκε σήμερα Σάββατο ότι προτίθεται να εξετάσει την μελλοντική αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία σε μια αλλαγή της μέχρι σήμερα στάσης του που ήταν αντίθετη σε κάτι τέτοιο.

Ο Βίλντερς, ο οποίος στοχεύει να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης μετά τη νίκη του εθνικιστικού του κόμματος, του PVV, τον Νοέμβριο υποστήριζε επί μήνες ότι η Ολλανδία θα πρέπει να σταματήσει να προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία γιατί τα χρειάζεται για να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Η Ολλανδία έχει υπάρξει ένας από τους βασικούς δωρητές στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία με τις συνολικές δαπάνες να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4,5 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2024.

Η εναντίωση του Βίλντερς σε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια είναι ένα από τα πολλά εμπόδια για τον σχηματισμό κυβέρνησης συμμαχίας κατά τους τρεις μήνες που ακολούθησαν την εκλογική του νίκη, αλλά μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δείχνει ότι άλλαξε στάση.

"Το PVV υποστηρίζει την Ουκρανία και προτίθεται να συζητήσει για όποιας μορφής βοήθεια", είπε χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία "παράνομο και βάρβαρο".

Οι πιθανοί εταίροι του Βίλντερς σε μια κυβέρνηση συνασπισμού δεν στήριξαν ποτέ την πρόθεσή του να σταματήσει η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Χθες Παρασκευή επανέλαβαν αυτή τη θέση και σε μια κοινή ανακοίνωσή τους πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι θέλουν να συνεχίσουν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας "για όσο χρειάζεται".

Αυτό το μήνυμα απηχεί και τη θέση του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε στο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα προς την Ουκρανία κατά τη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

"Η Ολλανδία είναι μαζί σας. Ακόμη κι αν χρειαστεί πολύ καιρό και ακόμη και αν είναι δύσκολο", λέει ο Ρούτε, η υποψηφιότητα του οποίου για τη θέση του γγ του ΝΑΤΟ έτυχε αυτή την εβδομάδα της στήριξης των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ρούτε που θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ανακοίνωσε χθες ότι θα υπογράψει σύντομα μια δεκαετή συμφωνία ασφαλείας με την Ουκρανία για να δεσμεύσει τη μελλοντική βοήθεια.

Ο Βίλντερς επέκρινε αυτή τη συμφωνία στην ανάρτησή του λέγοντας ότι δεν είναι θέμα υπηρεσιακής κυβέρνησης να συνάπτει τόσο μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

