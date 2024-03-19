Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια παρέμβασής της στη Γερουσία της Ρώμης τόνισε ότι η ιταλική κυβέρνηση «δεν τάσσεται σε καμία περίπτωση υπέρ της αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων από χώρες της ΕΕ στην Ουκρανία, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κορύφωση της έντασης». «Κάτι το επικίνδυνο που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός καταδίκασε τις «εκλογές παρωδία που οργανώθηκαν σε μέρος της ουκρανικής επικράτειας» από τη Ρωσία.

Σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Ρώμης θα επαναλάβει την αντίθεσή της στην πραγματοποίηση χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ στη Ράφα, η οποία θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο καταστροφικές συνέπειες για τους άμαχους πολίτες που έχουν σπεύσει στην περιοχή αυτή».

Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε παράλληλα ότι στη μεθαυριανή ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, η κυβέρνησή της «θα επαναλάβει ότι πρέπει να παραδίδονται υπό συνθήκες ασφαλείας οι ανθρωπιστικές βοήθειες και ότι η Ιταλία στηρίζει την πρωτοβουλία του θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο στην Γάζα, με στόχο την παράδοση των βοηθειών αυτών» γνωρίζοντας βέβαια «ότι υπάρχει πάντα ανάγκη νέων χερσαίων οδών, οι οποίες παραμένουν κύριας σημασίας».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, εξέφρασε την ανησυχία της για τα όσα συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα και «εξέφρασε ειλικρινή ευγνωμοσύνη» στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας της και στο πλήρωμα του πολεμικού πλοίου Κάιο Ντουίλιο, το οποίο βρίσκεται στα ύδατα πλησίον της Ερυθράς Θάλασσας. «Το πλοίο μας αναγκάστηκε να εξουδετερώσει πάνω από μια επίθεση με ντρόουν και το έκανε με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα», είπε τέλος η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

