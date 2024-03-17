Ιταλια: Άγνωστοι "χάκαραν" το προφίλ στο Instagram της Τζόρτζια Μελόνι

Άγνωστοι "χάκαραν" απόψε, για λίγα λεπτά, το προφίλ της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στο Instagram.
Οι χάκερς ανήρτησσν δήθεν μήνυμα του Έλον Μάσκ, την ώρα που η Μελόνι επέστρεφε με το κυβερνητικό αεροσκάφος από την Αίγυπτο στη Ρώμη.
Η προεδρία της ιταλικής κυβέρνησης δραστηριοποιήθηκε άμεσα και οι ειδικοί της έλυσαν το πρόβλημα σε χρόνο ρεκόρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
