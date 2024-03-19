Ο αρχηγός της ισραηλινής υπηρεσίας Πληροφοριών αναχώρησε από την Ντόχα, ενώ οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων συνεχίζονται στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο αρχηγός της Μοσάντ, ο Νταβίν Μπερνέα, «αναχώρησε από την Ντόχα», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «τεχνικές ομάδες συνεδριάζουν την στιγμή που μιλάμε».

Ο Νταβίντ Μπαρνέα επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και αιγύπτιους αξιωματούχους κατά την διάρκεια των συνομιλιών, των πρώτων που διεξάγονται από την αποτυχία των διαπραγματευτών να επιτύχουν εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός πριν από το ραμαζάνι, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στον μουσουλμανικό κόσμο.

Οι τεχνικές ομάδες εξετάζουν τις λεπτομέρειες πιθανής συμφωνίας, αφού οι επικεφαλής διαπραγματευτές συζήτησαν τα «βασικά θέματα», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Βρισκόμαστε στο σημείο που ελπίζουμε ότι μία αντιπρόταση θα παρουσιασθεί στη Χαμάς, αλλά αυτή δεν θα είναι η τελευταία φάση της διαδικασίας», εξήγησε ο Μαζέντ αλ-Ανσάρι.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι διότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν και πάλι τις συνομιλίες, αλλά είναι πολύ νωρίς για να ανακοινωθεί μία επιτυχής έκβαση».

Χθες, στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση θα αποδεχόταν μερική ισραηλινή αποχώρηση πριν από την ανταλλαγή κρατουμένων, αμβλύνοντας έτσι την προηγούμενη απαίτηση για καθολική ισραηλινή αποχώρηση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ προειδοποίησε επίσης ότι μία ισραηλινή επιχείρηση κατά της πόλης της Ράφα θα οδηγήσει σε μεγάλη καταστροφή και «θηριωδίες» πρωτοφανείς στον πόλεμο αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

