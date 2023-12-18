Η Νότια Κορέα «καταδικάζει» την εκτόξευση ICBM με στερεό καύσιμο από τη Βόρεια Κορέα

Η Σεούλ «καταδικάζει σθεναρά» την εκτόξευση αυτού που θεωρεί πως ήταν διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) με στερεό καύσιμο από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία της Νότιας Κορέας.

Έκανε λόγο για «σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια της κορεατικής χερσονήσου και της διεθνούς κοινότητας» εξαιτίας της εκτόξευσης στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Κυανού Οίκου.

Από την πλευρά του, ο στρατός της Νότιας Κορέας καταδίκασε αυτές που χαρακτήρισε επικίνδυνες «προκλήσεις» της Πιονγκγιάνγκ και διεμήνυσε πως η ευθύνη για τις συνέπειές τους βαραίνει την ίδια.

Πηγή: skai.gr

