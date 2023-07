O «αληθινός Indiana Jones» ανακάλυψε την τελευταία χαμένη πόλη των Μάγιας - Δείτε φωτογραφίες

Ο Dr Ivan Šprajc, τον οποίο ο Guardian έχει χαρακτηρίσει «Ιντιάνα Τζόουνς της πραγματικής ζωής», έχει περάσει σχεδόν 30 χρόνια στην χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, ψάχνοντας και φέρνοντας στο φως χαμένες πόλεις των Μάγια, θαμμένες βαθιά στη ζούγκλα.

Το 2013, ο Σλοβένος αρχαιολόγος και η ομάδα του ανακάλυψαν μέσα στο τροπικό δάσος τα ερείπια μιας μέχρι τότε άγνωστης πόλης 40.000 ανθρώπων, της Chactún, που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα.

Ένα χρόνο αργότερα, εντόπισαν δύο ακόμη πόλεις των Μάγια – τη Lagunita και την Tamchén – που φαινόταν να είχαν εγκαταλειφθεί μυστηριωδώς πριν από περίπου 1.200 χρόνια.

Και στις δύο πόλεις υπήρχαν πυραμιδικοί ναοί, πλατείες και περίτεχνα λαξευμένες στήλες.

Τώρα, το παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η πιο πρόσφατη ανακάλυψη του Šprajc .

Σύμφωνα με το BBC, στα τέλη του περασμένου μήνα, ο αρχαιολόγος και η ομάδα του εντόπισαν τα ερείπια μιας αρχαίας, εγκαταλελειμμένης πόλης των Μάγια, βαθιά μέσα στην Οικολογική Ζώνη Διατήρησης Balamkú του Μεξικού.

Ο αρχαιολόγος ονόμασε την τοποθεσία Ocomtún ("πέτρινη στήλη" στην διάλεκτο των Μάγια στη χερσόνησο Γιουκατάν) από τις πολλές κυλινδρικές στήλες που ήταν διάσπαρτες σε όλο τον οικισμό.

