Η λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη φονική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

«Υπογραμμίζουμε ότι η Λεγεώνα δεν πολεμά τους Ρώσους πολίτες», δήλωσε η οργάνωση που καθιστά υπεύθυνο «το τρομοκρατικό καθεστώς του Πούτιν».

