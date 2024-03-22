Λογαριασμός
Φιλοουκρανοί Ρώσοι μαχητές αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο μακελειό στη Μόσχα

Η παραστρατιωτική οργάνωση αρνήθηκε την εμπλοκή της στην επίθεση στο συναυλιακό κέντρο στο προάστιο της Μόσχας

Μακελειό στη Μόσχα

Η λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη φονική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

«Υπογραμμίζουμε ότι η Λεγεώνα δεν πολεμά τους Ρώσους πολίτες», δήλωσε η οργάνωση που καθιστά υπεύθυνο «το τρομοκρατικό καθεστώς του Πούτιν».

