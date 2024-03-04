Ερντογάν: Το καλοκαίρι θα λύσουμε το πρόβλημα στα σύνορα με το Ιράκ

Η Τουρκία θα σφίξει τον κλοιό γύρω από τους αντάρτες της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ στο Ιράκ και το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά αυτό το καλοκαίρι, ξεκαθάρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωση που ερμηνεύεται ως προαναγγελία κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τον κλοιό που θα διασφαλίσει τα σύνορα μας με το Ιράκ. Με τη θέληση του Θεού, θα έχουμε επιλύσει οριστικά το ζήτημα στα σύνορα μας με το Ιράκ αυτό το καλοκαίρι. Καλούμε όλους στην περιοχή να σεβαστούν τη στρατηγική ασφαλείας μας, την οποία τους έχουμε περιγράψει ξεκάθαρα. Διαφορετικά, θα είναι οι ίδιοι η αιτία των εντάσεων που θα προκύψουν».

Ανέφερε επίσης ότι η χώρα του κάνει προετοιμασίες «που θα γίνουν νέοι εφιάλτες σε όσους πιστεύουν ότι η Τουρκία θα γονατίσει από ένα τρομοκρατικό κράτος κατά μήκος των νότιων συνόρων της».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι το πρώτο κτίριο εβραϊκού οικισμού θα είναι από μόνο του αρκετό για να δείξει ότι η αιτία αυτής της θηριωδίας δεν είναι τίποτα άλλο, «αλλά μόνο η κλοπή, η ανηθικότητα και η ατιμία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην τουρκική αμυντική βιομηχανία λέγοντας η Τουρκία βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις εξαγωγών παγκοσμίως στην τεχνολογία των οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στην κορυφή των εξαγωγών τους. Μόνο πέρυσι οι εξαγωγές μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

