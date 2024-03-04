Η Αίγυπτος μελετά περαιτέρω επεκτάσεις της Διώρυγας του Σουέζ για να επεκτείνει και να ολοκληρώσει ένα δεύτερο κανάλι, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Διώρυγας, μια κίνηση που θα αυξήσει τον αριθμό των διευλεύσεων και θα αποτρέψει φαινόμενα πλήρους παράλυσης.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται τη στιγμή που τα έσοδα της διώρυγας σημειώνουν απότομη πτώση, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν αυτήν την πλωτή οδό, που είναι η συντομότερη διαδρομή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, εξαιτίας των επιθέσεων που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οποιαδήποτε επέκταση θα προστεθεί στις τρέχουσες εργασίες για την επέκταση της δεύτερης διώρυγας κατά 10 χιλιόμετρα, καθώς και για την εμβάθυνση και διεύρυνση ενός τμήματος της διώρυγας.

Οι εργασίες αυτές επιταχύνθηκαν μετά την προσάραξη του Ever Given, ενός γιγάντιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σε τμήμα της διώρυγας τον Μάρτιο του 2021, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για έξι ημέρες.

Η διώρυγα αποτελεί βασική πηγή ξένου συναλλάγματος για την υπερχρεωμένη Αίγυπτο, η οποία δαπάνησε περίπου 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκταση της διώρυγας που άνοιξε το 2015 και περιελάμβανε τη δημιουργία μιας παράλληλης πλωτής οδού μήκους 35 χιλιομέτρων.

Τα έσοδα της διώρυγας αυξήθηκαν σταδιακά, αλλά ήταν λιγότερα από τις επίσημες προβλέψεις, φθάνοντας το ρεκόρ των 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο οικονομικό έτος που τελείωσε τον Ιούνιο του 2023, προτού μειωθούν κατά 40% στις αρχές του τρέχοντος έτους λόγω των επιθέσεων των Χούθι.

Οι αρχικές μελέτες για πρόσθετη επέκταση της διώρυγας θα διαρκέσουν περίπου 16 μήνες και θα περιλαμβάνουν μελέτες σκοπιμότητας, περιβαλλοντικές και μηχανολογικές μελέτες, όπως επίσης και έρευνες εδάφους και βυθοκόρησης, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) Οσάμα Ράμπι.

Το έργο θα πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση και να χρηματοδοτηθεί μέσω του προϋπολογισμού επενδύσεων της SCA, για να αποφευχθεί «η επιβάρυνση του γενικού προϋπολογισμού του κράτους με πρόσθετα βάρη», προστίθεται στις δηλώσεις.

Ο Ράμπι είπε ότι αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της διώρυγας και θα της δώσει την δυνατότητα να δέχεται περισσότερα και μεγαλύτερα πλοία.

Η επέκταση της διώρυγας το 2015 είναι ένα από τα μεγαλεπήβολα έργα που υλοποιήθηκαν υπό τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, και τα οποία σύμφωνα με τους επικριτές του συνέβαλλαν στο να υπάρχει στενότητα συναλλάγματος και στην αύξηση του χρέους.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δαπάνες για μη ουσιώδη έργα θα περικοπούν, καθώς η έλλειψη συναλλάγματος επιδεινώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

