Γαλλία: Κατοχυρώθηκε συνταγματικά το δικαίωμα στην άμβλωση

Η Γαλλία έγινε σήμερα η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενέγραψε ρητά στο Σύνταγμά της το δικαίωμα στην άμβλωση, μια απόφαση που χαιρετίστηκε ως ιστορική από οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, μολονότι επικρίθηκε έντονα από άλλες οργανώσεις που αντιτίθενται στην άμβλωση.

Το δικαίωμα στην άμβλωση είναι ευρέως αποδεκτό στη Γαλλία, σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι περίπου το 80% των Γάλλων εγκρίνουν το γεγονός ότι είναι νόμιμη.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες: το σώμα σας ανήκει σε εσάς και κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει για εσάς» είπε ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ στους βουλευτές και τους γερουσιαστές που συνεδρίασαν από κοινού στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, έξω από το Παρίσι, για να εγκρίνουν αυτήν την τροποποίηση του Συντάγματος.

Βουλευτές και γερουσιαστές ενέκριναν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (780 ψήφοι υπέρ, 72 κατά) την τροποποίηση του Συντάγματος που είχε προτείνει η κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε ένα «παγκόσμιο μήνυμα» μετά την ψηφοφορία. «Ας γιορτάσουμε μαζί την ένταξη μιας νέας εγγυημένης ελευθερίας στο Σύνταγμα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Fierté française, message universel.



Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public.



Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024

Η άμβλωση είναι νόμιμη στη Γαλλία από το 1974, αν και πολλοί είχαν επικρίνει τότε αυτόν τον νόμο. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που το 2022 ανέτρεψε την απόφαση στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Γουέιντ», με την οποία είχε αναγνωριστεί το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ώθησε πολλούς ακτιβιστές στη Γαλλία να πιέσουν ώστε η χώρα τους να προστατεύσει ρητά αυτό το δικαίωμα στο Σύνταγμά της.

«Αυτό το δικαίωμα υποχωρεί στις ΗΠΑ. Και τίποτα δεν μας έπειθε ότι η Γαλλία εξαιρείται από αυτόν τον κίνδυνο», είπε η Λορά Σλιμανί, της οργάνωσης Ίδρυμα Γυναικών. «Είμαι πολύ συγκινημένη, ως ακτιβίστρια και ως γυναίκα», πρόσθεσε.

Με τη σημερινή μεταρρύθμιση, στο άρθρο 34 του Συντάγματος εισάγεται η φράση ότι «ο νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η γυναίκα έχει την εγγυημένη ελευθερία να προσφύγει στην διακοπή της κύησης».

«Η Γαλλία είναι στην πρωτοπορία» είπε η Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, που προέρχεται από το κεντρώο κόμμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Δεν έλειψαν ωστόσο και οι επικρίσεις.

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν είπε ότι ο Μακρόν χρησιμοποιεί το θέμα αυτό για πολιτικό όφελος του, λόγω της μεγάλης υποστήριξης της δεξιάς στο δικαίωμα στην άμβλωση. «Θα ψηφίσουμε υπέρ της συμπερίληψής του στο Σύνταγμα επειδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό», είπε στους δημοσιογράφους πριν από την ψηφοφορία, προσθέτοντας όμως ότι είναι υπερβολή να χαρακτηρίζεται ιστορικό βήμα επειδή «κανείς δεν θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα στην άμβλωση στη Γαλλία».

Η Πασκάλ Μορινιέρ, η πρόεδρος της Ένωσης Καθολικών Οικογενειών, είπε ότι η σημερινή ψηφοφορία ήταν μια ήττα για τους πολέμιους των αμβλώσεων. «Είναι επίσης ήττα για τις γυναίκες και, φυσικά, για όλα τα παιδιά που δεν θα γεννηθούν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

