Συνολικά 41 άτομα συνελήφθησαν σήμερα στη Γαλλία, ως ύποπτα για τη διασύνδεσή τους με διεθνή αίρεση που κατηγορείται για πολλά έκτροπα υπό το πρόσχημα της εξάσκησης της γιόγκα, έγινε γνωστό από δικαστική πηγή και προσκείμενη στην έρευνα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται ο Γκρεγκόριαν Μπιβολάρου, 71 ετών, ο Ρουμάνος γκουρού και ιδρυτής αυτού του αμφιλεγόμενου διεθνούς κινήματος γιόγκα, διευκρίνισε η προσκείμενη πηγή στην έρευνα προσθέτοντας ότι συνελήφθησαν και άλλα φερόμενα ως "σημαντικά στελέχη" της αίρεσης στη Γαλλία.

Οι συλλήψεις αυτές, που αποκάλυψε η εφημερίδα Libération, έγιναν στην περιοχή του Παρισιού και στη νοτιοδυτική Γαλλία, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Σχεδόν 175 αστυνομικοί μετείχαν στη μεγάλη αυτή επιχείρηση, που συντονίζεται από το Κεντρικό Γραφείο για την καταστολή της βίας κατά προσώπων.

Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων, 26 γυναίκες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του κινήματος, απελευθερώθηκαν, διευκρίνισε η προσκείμενη πηγή στην έρευνα.

Το Κίνημα για την πνευματική ολοκλήρωση προς το απόλυτο (Misa), όπως ονομάζεται, έχει πολλές σχολές γιόγκα και άλλα υποκαταστήματα. "Είναι δύσκολο να αναφερθεί ο αριθμός των οπαδών" αλλά "είναι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι", δήλωσε η ίδια πηγή.

Η γαλλική δικαιοσύνη άρχισε προκαταρκτική εξέταση τον Ιούλιο του 2023, για κατάχρηση αδυναμίας, αρπαγή στο πλαίσιο συμμορίας, βιασμούς και εμπορία ανθρώπων.

Στα τέλη Ιουλίου του 2022 η Διυπουργική Αποστολή Επαγρύπνησης και Καταπολέμησης των Σεχταριστικών Εκτροπών είχε στείλει αναφορά στη δικαιοσύνη μετά την ενημέρωσή της από τον Σύνδεσμο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 12 καταγγελίες από μέλη του κινήματος Misa, διευκρίνισε δικαστική πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το κίνημα Misa, που έγινε Atman κατά την επέκτασή του εκτός Ρουμανίας, δίδασκε γιόγκα, με στόχο να "συντονίζει τα θύματα να δεχθούν σεξουαλικές σχέσεις μέσω τεχνικών διανοητικής χειραγώγησης που αποσκοπούσαν στην κατάργηση κάθε έννοιας συναίνεσης".

Η αίρεση αυτή προέτρεπε τις γυναίκες θύματα να "δέχονται σεξουαλικές σχέσεις με τον αρχηγό της οργάνωσης" και/ή "να επιδίδονται σε πορνογραφικές πρακτικές επί χρήμασι στη Γαλλία και στο εξωτερικό".

