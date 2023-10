Μεγάλη έκρηξη από κεραυνό που χτύπησε δεξαμενή γκαζιού στην Αγγλία - Δείτε βίντεο

Ένας κεραυνός που χτύπησε δεξαμενή γκαζιού σε εργοστάσιο προκάλεσε μεγάλη έκρηξη τη Δευτέρα (02/10) στο Όξφορντσαϊρ.

Βίντεο και φωτογραφίες από το συμβάν έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής της Αγγλίας έχουν λάβει την οδηγία από τις αρχές να παραμείνουν στα σπίτια τους και να έχουν κλειστά τα παράθυρα.

There has been a large explosion in Oxfordshire tonight. Suggestions from eye witnesses are a possible lightning strike.



▶️ Read more ⤵️https://t.co/QxCX6nLJF7 pic.twitter.com/rHE7bBeGjy