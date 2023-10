Η κατάρρευση της οροφής εκκλησίας στο Μεξικό στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους

Ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης της οροφής εκκλησίας προχθές Κυριακή στη Σιουδάδ Μαδέρο, στο βορειοανατολικό Μεξικό, έγινε βαρύτερος χθες Δευτέρα, φθάνοντας τους έντεκα νεκρούς, αφού υπέκυψε στα τραύματά της νεαρή που νοσηλευόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Shocking: A roof collapse at a Catholic Church was caught on camera yesterday in Tamaulipas, Mexico.



Ten people have now been confirmed dead, including two children, with dozens more injured. pic.twitter.com/eMOhJvSh6i