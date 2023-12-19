Λογαριασμός
Το… τρελό σπίτι στη μέση του δρόμου – Viral βίντεο 

Ένα τετραώροφο σπίτι στέκεται όρθιο στη μέση ενός αυτοκινητόδρομου, με λεζάντα «ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να το πουλήσει στους εργολάβους»  

video

Αίσθηση έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο της τελευταίες ώρες ένα βίντεο από ένα τετραώροφο σπίτι που στέκεται όρθιο στη μέση ενός αυτοκινητόδρομου, με λεζάντα «ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να το πουλήσει στους εργολάβους»  

Το κτίριο βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, αναγκάζονται τα χιλιάδες αυτοκίνητα να κινούνται γύρω του, διακόπτοντας την ευθεία πορεία τους. 

Περισσότεροι από 16 εκατ. χρήστες έχουν δει μέχρι τώρα το παράδοξο βίντεο – πιθανότατα από το Λάγος της Νιγηρίας. Οι χρήστες σχολιάζουν με χιούμορ ενώ θυμίζουν και άλλους επίμονους και ανυποχώρητους ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν ενέδωσαν στην ανάπτυξη και το χρήμα, όπως αυτό το σπίτι στην Κίνα.

