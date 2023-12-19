Αίσθηση έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο της τελευταίες ώρες ένα βίντεο από ένα τετραώροφο σπίτι που στέκεται όρθιο στη μέση ενός αυτοκινητόδρομου, με λεζάντα «ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να το πουλήσει στους εργολάβους»

Το κτίριο βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, αναγκάζονται τα χιλιάδες αυτοκίνητα να κινούνται γύρω του, διακόπτοντας την ευθεία πορεία τους.

Homeowner refused to sell to developers



pic.twitter.com/gfAZDZ9Brp — Crazy Clips (@crazyclipsonly) December 18, 2023

Περισσότεροι από 16 εκατ. χρήστες έχουν δει μέχρι τώρα το παράδοξο βίντεο – πιθανότατα από το Λάγος της Νιγηρίας. Οι χρήστες σχολιάζουν με χιούμορ ενώ θυμίζουν και άλλους επίμονους και ανυποχώρητους ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν ενέδωσαν στην ανάπτυξη και το χρήμα, όπως αυτό το σπίτι στην Κίνα.

Guangzhou a man refused to sell his house, so the construction company built the highway around pic.twitter.com/AKNe5S3nKv — 66.92 (@cncain) December 18, 2023

Πηγή: skai.gr

