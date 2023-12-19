Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν σήμερα οργή και δυσπιστία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας, όπου οι τραυματισμένοι δεν έχουν ούτε τις βασικές προμήθειες και τα παιδιά που αναρρώνουν από τους ακρωτηριασμούς σκοτώνονται στην σύγκρουση που συνεχίζεται.

Τα περισσότερα από τα νοσοκομεία στη Γάζα δεν βρίσκονται πλέον σε λειτουργία λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί στις επιθέσεις, τις ισραηλινές επιδρομές και την έλλειψη καυσίμων και προσωπικού. Αυτά που παραμένουν ανοικτά βρίσκονται σε ολοένα και μεγαλύτερη πίση λόγω των επιθέσεων και των αυξανόμενων αριθμών ασθενών και τραυματιών που φθάνουν σε αυτά.

«Είμαι οργισμένος που τα παιδιά που αναρρώνουν από τους ακρωτηριασμούς στα νοσοκομεία στη συνέχεια σκοτώνονται σε αυτά τα νοσοκομεία», δήλωσε ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.

Πρόσθεσε ότι το νοσοκομείο Νάσερ, το μεγαλύτερο σε λειτουργία νοσοκομείο που έχει απομείνει στον θύλακα, έχει βομβαρδιστεί δύο φορές τις τελευταίες 48 ώρες. Δήλωσε ότι ένα από τα θύματα ήταν η 13χρονη Ντίνα, που είχε υποστεί ακρωτηριασμό και η οποία είχε επιβιώσει από χτύπημα στο σπίτι της, στο οποίο σκοτώθηκε η οικογένειά της.

«Άρα πού πάνε τα παιδιά και οι οικογένειες; Δεν είναι ασφαλή στα νοσοκομεία, δεν είναι ασφαλή στα καταφύγια, και σίγουρα δεν είναι ασφαλή στις λεγόμενες "ασφαλείς" ζώνες», δήλωσε.

Η Μάργκαρετ Χάρις, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περιέγραψε την κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας ως «αδιανόητη».

«Τα απολύτως βασικά, αυτά δεν τα έχουν. Ένας από τους συναδέλφους μου μίλησε για ανθρώπους που είναι ξαπλωμένοι στο δάπεδο με πολύ έντονους πόνους, σφαδάζουν, αλλά δεν ζητούν παυσίπονα. Ζητούν νερό», δήλωσε. «Είναι αδιανόητο ότι ο κόσμος επιτρέπει να συνεχίζεται αυτό».

Εκτός λειτουργίας το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Ένα νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα, στο οποίο τα ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποίησαν έφοδο επειδή χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χαμάς, δεν λειτουργεί πλέον και οι ασθενείς, ανάμεσά τους και βρέφη, έχουν απομακρυνθεί θέτοντας έτσι σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις υγειονομικές υπηρεσίες του θύλακα που ήδη καταρρέουν, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν την περασμένη εβδομάδα μπουλντόζα για να γκρεμίσουν την περίμετρο του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν υποχρεώνοντας εκτοπισμένους ανθρώπους να το εγκαταλείψουν.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι αναζητεί επειγόντως πληροφορίες σχετικά με το νοσοκομείο.

«Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πλέον δεν είναι λειτουργικό, δήλωσε στο πρακτορείο ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Γάζα Ρίτσαρντ Πίπερκορν.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δύο νεογέννητα μεταφέρθηκαν σπίτι, «στις οικογένειές τους με οδηγίες για την φροντίδα τους», ενώ άλλοι ασθενείς περιλαμβανομένων βρεφών μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Αλ Άχλι και Αλ Σίφα.

«Πολλοί εργαζόμενοι στο νοσοκομείο φέρεται ότι κρατούνται. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε κανένα νοσοκομείο», επισήμανε.

