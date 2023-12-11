Ο Πούτιν προαναγγέλλει την κατασκευή περισσότερων πυρηνικών υποβρυχίων

Η Ρωσία σκοπεύει να ενισχύσει τον στόλο των στρατηγικών υποβρυχίων της – ικανών να εξαπολύσουν επιθέσεις με πυρηνικά όπλα – προανήγγειλε σήμερα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σε τελετή καθέλκυσης δύο νέων υποβρυχίων στο Σεβεροντβίνσκ (βορειοδυτικά).

Στην τελετή, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, έγινε έπαρση σημαίας στα υποβρύχια «Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ΄» και «Κρασνογιάρσκ», τα οποία σύντομα θα ενταχθούν στον ρωσικό στόλο του Ειρηνικού.

Στο ίδιο ναυπηγείο, που βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, πρόκειται να κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια άλλα τρία στρατηγικά υποβρύχια κλάσης Borei. Αυτής της κλάσης είναι το υποβρύχιο «Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ΄», το οποίο έχει μήκος 140 μ. και είναι ικανό να φέρει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πύραυλους SS-N-32 Bulava.

To «Κρασνογιάρσκ», μήκους 130 μέτρων, είναι κλάσης Yasen και εξοπλισμένο με αντιπλοϊκούς πυραύλους Oniks και πυραύλους κρουζ Kalibr.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου Global Firepower, η Ρωσία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο υποβρυχίων (70) στον κόσμο μετά την Κίνα που διαθέτει 78.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.