Η Χαμάς λέει πως αντεπιτίθεται σήμερα στις ισραηλινές δυνάμεις κατά μήκος της Γάζας, την ώρα που παλαιστινιακές και διεθνείς οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν πως η δημόσια τάξη καταρρέει καθώς η πείνα εξαπλώνεται, τροφοδοτώντας τους φόβους για μια μαζική έξοδο προς την Αίγυπτο.

Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινό αποκλεισμό από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο και πλέον μήνες και τα σύνορα με την Αίγυπτο αποτελούν τη μοναδική άλλη διέξοδο.

Οι περισσότεροι από τον συνολικό πληθυσμό των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους και οι κάτοικοι λένε πως είναι αδύνατο να βρουν καταφύγιο ή τρόφιμα στον πυκνοκατοικημένο θύλακα, όπου πάνω από 18.000 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί και οι μάχες μαίνονται.

Οι κάτοικοι της Γάζας καταγγέλλουν πως όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πεθαίνουν από την πείνα και το κρύο, όπως και τους βομβαρδισμούς, περιγράφοντας πως πραγματοποιούν απεγνωσμένες εφόδους σε φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια.

«Άραγε περίμενε κανείς από εμάς ότι ο λαός μας θα πέθαινε από την πείνα, είχε περάσει από κανενός το μυαλό η σκέψη αυτή πριν;», έγραψε ο Ρόλα Γκάνιμ, μεταξύ των πολλών που εκφράζουν απόγνωση στα μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κίνδυνος ελλοχεύει τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια να τα σταματήσουν απελπισμένοι κάτοικοι ή ακόμα και να τα υποχρεώσουν να επιβραδύνουν ταχύτητα σε μια διασταύρωση, δήλωσε ο Καρλ Σκάου, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ.

«Το 50% του πληθυσμού λιμοκτονεί, οι 9 στους 10 δεν τρώνε καθημερινά», είπε το Σάββατο στο Reuters.

Ένας Παλαιστίνιος ανέφερε στο Reuters πως δεν έχει φάει τίποτα τις τελευταίες ημέρες και ότι αναγκάστηκε να ζητιανεύσει για να βρει ψωμί για τα παιδιά του.

«Υποκρίνομαι πως είμαι δυνατός, όμως φοβάμαι ότι θα καταρρεύσω μπροστά τους, οποιαδήποτε στιγμή», περιέγραψε σε τηλεφωνική επικοινωνία, αρνούμενος να κατονομαστεί υπό τον φόβο αντίποινων.

Μετά την κατάρρευση της διάρκειας μίας εβδομάδας εκεχειρίας την 1η Δεκεμβρίου, το Ισραήλ άρχισε την περασμένη εβδομάδα μια χερσαία επίθεση στα νότια και έκτοτε έχει προωθηθεί από τα ανατολικά στην καρδιά της πόλης Χαν Γιουνίς, την ώρα που μαχητικά αεροσκάφη του επιτίθενται σε μια περιοχή στα δυτικά.

Σήμερα, στελέχη της Χαμάς και ορισμένοι κάτοικοι λένε πως μαχητές αποτρέπουν τα ισραηλινά τανκ από το να μετακινηθούν δυτικότερα μέσα στην πόλη και συγκρούονται με ισραηλινές δυνάμεις στη βόρεια Γάζα, όπου το Ισραήλ έχει πει πως η αποστολή του έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ αναφέρει πως δεκάδες μαχητές της Χαμάς παραδόθηκαν και προτρέπει άλλους να τους ακολουθήσουν. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έκανε γνωστό πως εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, όπου οι Ισραηλινοί έσπευσαν σε καταφύγια για να σωθούν.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσαν πως 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι, το 85% του πληθυσμού της Γάζας, έχουν εκτοπιστεί και περιγράφει ως «κόλαση» τις συνθήκες στις νότιες περιοχές του θύλακα, εκεί όπου έχουν συγκεντρωθεί.

«Αναμένω η δημόσια τάξη να καταρρεύσει πλήρως σύντομα και μια ακόμα χειρότερη κατάσταση να εκτυλιχθεί, περιλαμβανομένων επιδημιών και μιας αυξανόμενης πίεση για μαζικές μετακινήσεις προς την Αίγυπτο», προειδοποίησε χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Το Ισραήλ αρνείται πως επιδιώκει να αδειάσει τη Γάζα

Στο μεταξύ, ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), έγραψε το Σάββατο πως το να ωθούνται οι κάτοικοι της Γάζας ολοένα και πιο κοντά στα σύνορα δείχνει «απόπειρες να μετακινηθούν οι Παλαιστίνιοι στην Αίγυπτο».

Τα σύνορα με την Αίγυπτο είναι προστατευμένα, όμως μέλη της Χαμάς άνοιξαν με εκρηκτικά τρύπες στα τείχη το 2008 προκειμένου να σπάσουν τον αποκλεισμό. Οι κάτοικοι της Γάζας τα διασχίζουν για να αγοράσουν τρόφιμα και άλλα αγαθά, όμως γρήγορα επιστρέφουν, χωρίς κανείς να έχει μόνιμα εκτοπιστεί.

Η Αίγυπτος έχει εδώ και καιρό προειδοποιήσει πως δεν θα επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να εισέλθουν στο έδαφός της αυτή τη χρονική στιγμή, εκφράζοντας φόβους πως δεν μπορέσουν να επιστρέψουν.

Σε αυτό το κλίμα και η Ιορδανία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ πως επιδιώκει να «αδειάσει τη Γάζα από τους πολίτες της».

Ο Ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Έιλον Λεβί χαρακτήρισε τις κατηγορίες «απαράδεκτες και ψευδείς», επισημαίνοντας πως η χώρα του υπερασπίζεται τον εαυτό της «από τα τέρατα που διέπραξαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», προκειμένου να τους φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν την 7η Οκτωβρίου 1.200 ανθρώπους και πήραν 240 ομήρους, σύμφωνα με απολογισμούς που έχουν δώσει Ισραηλινοί στη δημοσιότητα. Περίπου 100 όμηροι απελευθερώθηκαν κατά την εκεχειρία και συγγενείς ορισμένων εξ αυτών παραμένουν αιχμάλωτοι.

«Τρομοκρατούμαι (στην ιδέα) ότι θα πάρω άσχημα νέα πως δεν είναι πια ζωντανός», δήλωσε στο Ρόιτερς η Σάρον Άλονι Κούνιο, η οποία απελευθερώθηκε με τα δύο κοριτσάκια της, όμως ο σύζυγός της κρατείται ακόμη.

Από την 7η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 18.205 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα και 49.645 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι κρύβει όπλα σε εγκαταστάσεις του UNRWA στην Τζαμπάλια και διένειμε βίντεο που υποτίθεται δείχνουν ενόπλους της Χαμάς να χτυπούν ανθρώπους και να μεταφέρουν βοήθεια στη συνοικία Σετζάια της πόλης της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει αποτρέψει το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας να μεταφερθεί στη Γάζα, εκφράζοντας φόβους ότι απλά θα τροφοδοτήσει τις επιθέσεις της Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Εϊλόν Λεβί λέει πως το Ισραήλ εργάζεται να ανοίξει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, απ’ όπου πέρναγε το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας πριν από τον πόλεμο και επέρριψε ευθύνες σε διεθνείς οργανώσεις για καθυστερήσεις στο σημείο διέλευσης από την Αίγυπτο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για πεζούς.

Την ίδια ώρα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και τη γειτονική Ιορδανία, τα περισσότερα καταστήματα και οι επιχειρήσεις έκλεισαν ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα Παλαιστινίων για απεργία, όμως ο αντίκτυπος στο Ισραήλ δεν είναι σαφής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, 32 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκα στη Χαν Γιουνίς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερες πως έπληξε δύο ισραηλινά άρματα μάχης με ρουκέτες και εκτόξευσε όλμους εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Μαχητές και κάτοικοι κάνουν γνωστό πως μαίνονται επίσης οι μάχες στη Σετζάια, ανατολικά του κέντρου της πόλης της Γάζας, στη βορειοδυτική συνοικία Σέιχ Ράντουαν και βορειότερα στην Τζαμπάλια.

Στην κεντρική Γάζα, όπου το Ισραήλ έδωσε σήμερα εντολή στον κόσμο να μετακινηθεί προς «γνωστά καταφύγια στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα», υγειονομικοί είπαν πως το νοσοκομείο Σουχάντα αλ Άκσα παρέλαβε 40 σορούς.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν επιπλέον πως σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι, σε ένα σπίτι στη Ράφα, ένα από τα δύο μέρη κοντά στην Αίγυπτο, όπου το Ισραήλ λέει ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να καταφύγουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.