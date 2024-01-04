Η υπεράσπιση της δημοκρατίας έναντι των απειλών που δέχεται θα αποτελέσει το κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής καμπάνιας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ειδικότερα, η πρώτη προεκλογική διαφήμιση του Μπάιντεν η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στην επέτειο της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, εστιάζει στις απειλές κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ.

Στη διαφήμιση, ο Μπάιντεν λέει ότι η διατήρηση της αμερικανικής δημοκρατίας ήταν το «κεντρικό ζήτημα της προεδρίας του». Με τα πλάνα να δείχνουν σκηνές βίας που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Καπιτώλιο, ακούγεται η φωνή του Αμερικανού προέδρου να λέει ότι «υπάρχει ένα εξτρεμιστικό κίνημα που δεν συμμερίζεται τις βασικές πεποιθήσεις στη δημοκρατία μας».

«Το ερώτημα που τίθεται προς όλους μας αυτή τη στιγμή είναι τι θα κάνουμε για να διατηρήσουμε τη δημοκρατία μας;» τονίζει στο διαφημιστικό σποτ ο Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το φαβορί για να κερδίσει την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τα πολλά νομικά προβλήματά του, στα οποία περιλαμβάνονται κατηγορίες που συνδέονται με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται κοντά στην κούρσα με τον Μπάιντεν, ενώ σε ορισμένες έρευνες προηγείται.

Η προεκλογική διαφήμιση του Μπάιντεν θα προβάλλεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τοπικά όπως την Αριζόνα, τη Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, τη Νεβάδα, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν, καθώς και στο διαδίκτυο.

Το σποτ υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ και οι οπαδοί του εργάζονται συνεχώς για να υπονομεύσουν τις εκλογές, δήλωσε ο διευθυντής της εκστρατείας Μπάιντεν-Χάρις, Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκεζ, σε δελτίο τύπου.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, οι Ρεπουμπλικάνοι Maga (Make America Great Again) έχουν διπλασιαστεί. Αυτή η διαφήμιση χρησιμεύει ως μια πραγματική υπενθύμιση ότι αυτές οι εκλογές θα μπορούσαν κάλλιστα να καθορίσουν την ίδια τη μοίρα της αμερικανικής δημοκρατίας», είπε.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση από την Washington Post και το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ έδειξε ότι η υποστήριξη προς τον Τραμπ από τους Ρεπουμπλικάνους έχει αυξηθεί μετά τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου. Απειλείται



