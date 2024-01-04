Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και η Γαλλίδα ομόλογός του Κατρίν Κολονά συζήτησαν σήμερα μέτρα για την «αποτροπή της κλιμάκωσης στον Λίβανο και το Ιράν» μετά τις επιθέσεις στις χώρες αυτές της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην τηλεφωνική τους συνομιλία, οι δύο υπουργοί τόνισαν «τη σημασία των μέτρων για να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης που μαίνεται στη Γάζα, εκ των οποίων μέτρα για να μειωθεί η ένταση στην Δυτική Όχθη και να αποτραπεί η κλιμάκωση στον Λίβανο και το Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Μάθιου Μίλερ.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα το βράδυ για τη Μέση Ανατολή, για μια νέα περιοδεία στην περιοχή με προβλεπόμενο σταθμό στο Ισραήλ, την ώρα που αυξάνονται οι φόβοι μιας περιφερειακής κλιμάκωσης του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Τρίτη το Ισραήλ να «αποφύγει κάθε τακτική κλιμάκωσης κυρίως στον Λίβανο» μετά τον θάνατο του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, σε προάστιο της Βηρυτού, σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Αμερικανός αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι το Ισραήλ διεξήγαγε το πλήγμα αυτό.

Επίσης, την Τετάρτη, 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διπλή έκρηξη στο Ιράν, κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμανί, του πρώην αρχιτέκτονα των ιρανικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, την ίδια ημέρα που το Ιράν τιμούσε την τέταρτη επέτειο του θανάτου του, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις περιφερειακές εντάσεις.

Πηγή: skai.gr

