Ο ισραηλινός στρατός έκανε έρευνες από σπίτι σε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ αλ Σαμς, δίπλα στην πόλη Τουλκάρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες υπόπτους, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Αφού έληξε η εκτεταμένη, διήμερη έρευνα, σήμερα το απόγευμα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 21 τραυματίες. Οι 17 από αυτούς έφεραν τραύματα από ξυλοδαρμό κατά την κράτηση και την ανάκρισή τους και ένας είχε πυροβοληθεί με αληθινές σφαίρες.

Στην Τουλκάρεμ έχουν γίνει κατ’ επανάληψη επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με κατοίκους, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τουλάχιστον 120 ανθρώπους και κατεδάφισαν τρία σπίτια. Το ένα από αυτά ανήκε σε ένα μέλος των Ταξιαρχιών Τουλκάρεμ, μιας ένοπλης ομάδας που συνδέεται με την παλαιστινιακή Φατάχ.

«Οι δυνάμεις των IDF (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) συνεχίζουν τη δράση τους, στο πλευρό και άλλων ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, σε μια ευρεία επιχείρηση για την καταστολή της τρομοκρατίας στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ αλ Σαμς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

Οι Ταξιαρχίας Τουλκάρεμ ανέφεραν ότι μαχητές τους αντάλλαξαν πυρά με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι προσήχθησαν για ανάκριση. Οι στρατιώτες κατέστρεψαν στρατιωτικές υποδομές και εντόπισαν πολλά όπλα, πρόσθεσε.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Στάγιεχ κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν τον έλεγχο του Νουρ αλ Σαμς και της Τουλκάρεμ. «Το Ισραήλ βάζει στο στόχαστρο τους προσφυγικούς καταυλισμούς για να υποδαυλίσει την κατάσταση στη Δυτική Όχθη», υποστήριξε.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες και εποίκους τις τελευταίες εβδομάδες και οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις στη Δυτική Όχθη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

