Επέστρεψε στα βασιλικά της καθηκόντα η Κέιτ Μίντλετον - Το πρόγραμμα της

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Kate Middleton, η οποία απουσίασε από τα βασιλικά καθήκοντα μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά τον Ιανουάριο, παρακολουθεί μια μελέτη που ανατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Royal Foundation Centre for Early Childhood, η οποία δοκίμασε τη σκοπιμότητα ενός νέου εργαλείου παρατήρησης της συμπεριφοράς του μωρού.

Eκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph χθες πως η Πριγκίπισσα ενημερώθηκε και παρακολούθησε με λεπτομέρεια την παρουσίαση της έρευνας.

Η μελέτη είχε διάρκεια 10 μηνών και ολοκληρώθηκε με «συντριπτικά θετικά» ευρήματα, σύμφωνα το Institute of Health Visiting, το οποίο διεξήγα δοκιμή, στις 21 Μαρτίου.

Η ομάδα είχε ερευνήσει τη χρήση της κλίμακας συναγερμού δυσφορίας μωρού (ADBB) και τη συντομότερη έκδοση του εργαλείο, το m-ADBB, για την αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των βρεφών κατά τη διάρκεια επισκέψεων ρουτίνας υγείας.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη βαθμολόγησαν και τα δύο προγράμματα κατάρτισης και απέκτησαν «πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες» για να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις τους, έδειξαν τα αποτελέσματα.

