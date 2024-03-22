Κέιτ Μίντλετον- καρκίνος: Είμαι περήφανος για το θάρρος της είπε ο Κάρολος

Εκπρόσωπος Τύπου του Παλατιού του Μπάκιγχαμ είπε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι «τόσο περήφανος για την Αικατερίνη και για το θάρρος της να μιλήσει ανοικτά», στο περιθώριο της ανακοίνωσής της Κέιτ Μίντλετον πως πάσχει από καρκίνο, με προσωπικό της μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Κέιτ νοσηλεύτηκαν και οι δύο, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σε κλινική του Λονδίνου τον Ιανουάριο και ο μονάρχης «παρέμεινε σε στενή επαφή με την αγαπημένη του νύφη τις τελευταίες εβδομάδες».

Τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και η βασιλική σύζυγος Καμίλα «θα συνεχίσουν να προσφέρουν την αγάπη και την υποστήριξή τους σε όλη την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο 75χρονος μονάρχης ενημερώθηκε για την κατάσταση της Κέιτ την περίοδο που και ο ίδιος διαγνώστηκε με καρκίνο, που διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας του για διόγκωση προστάτη.

Η πριγκίπισσα Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Μετά την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στα μέσα Ιανουαρίου, "οι εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία καρκίνου", εξήγησε χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της νόσου.

"Είμαι τώρα στην αρχή μιας θεραπείας" χημειοθεραπείας, πρόσθεσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσε ότι πάει "καλά" και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή.

"Μας πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις", τα τρία παιδιά της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, δήλωσε η Κέιτ.

"Όπως τους είπα, είμαι καλά, και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας σε πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ", πρόσθεσε, λέγοντας ότι ελπίζει ότι ο κόσμος θα καταλάβει πως "χρειαζόμαστε χρόνο, χώρο και ήσυχη ιδιωτική ζωή καθόσον συνεχίζω τη θεραπεία μου".

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', ο οποίος ανήλθε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, διαγνώστηκε επίσης με καρκίνο στις αρχές Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.