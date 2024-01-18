Γιατί είναι δύσκολο για την ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση - Οι λόγοι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα με τις ΗΠΑ, δεν θα χαρακτηρίσει τους προσκείμενους στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης «τρομοκρατική» οργάνωση, καθώς τους επιβάλλονται ήδη κυρώσεις, ενώ ο χαρακτηρισμός αυτός είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Χθες Τετάρτη οι ΗΠΑ πρόσθεσαν ξανά τους Χούθι στον κατάλογο των διεθνών «τρομοκρατικών» οντοτήτων, εξαιτίας των επιθέσεών τους στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Στους Χούθι, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, επιβάλλονται κυρώσεις της ΕΕ και του ΟΗΕ από το 2022, θύμισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσης (ΕΥΕΔ) χθες.

Οι κυρώσεις αυτές είχαν επιβληθεί εξαιτίας πληγμάτων των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, επιθέσεων εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, χρήσης σεξουαλικής βίας ως όπλου και καταστολής πολιτικά ενεργών γυναικών, ειδικά εργαζομένων γυναικών.

Οι κυρώσεις σε ισχύ παγώνουν όλους τους οικονομικούς πόρους που τυχόν διέθεταν οι Χούθι στη δικαιοδοσία της ΕΕ και απαγορεύουν την αποστολή χρημάτων στην οργάνωση.

Κατά συνέπεια το να χαρακτηριστούν οι αντάρτες «τρομοκρατική» οργάνωση θα είχε κυρίως συμβολική αξία και θα ήταν συγκριτικά δύσκολο να εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ, καθώς θα απαιτούνταν αποφάσεις σε εθνικά δικαστήρια καθεμιάς από τις 27 χώρες μέλη.

Η ΕΕ σχεδιάζει ναυτική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, διακριτή από αυτήν του συνασπισμού που ίδρυσαν οι ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

