Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 39 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε χρηματοδοτούμενο από την Κίνα εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου στο νησί Σουλαουέσι της ανατολικής Ινδονησίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:30 (τοπική ώρα, 23:30 χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας) σε εργοστάσιο της εταιρείας PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel στο βιομηχανικό πάρκο Mοrowali που βρίσκεται στο νησί Σουλαουέσι, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Ντέντι Κουρνιαγουάν εκπρόσωπος της βιομηχανικής ζώνης.

Αρχικά ο απολογισμός των νεκρών ανερχόταν σε 12, όμως αργότερα αυξήθηκε σε 13 – οκτώ Ινδονήσιοι και πέντε Κινέζοι, πρόσθεσε ο ίδιος. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ίδιος, στους 39.

#BREAKING | 12 dead, 39 injured in explosion at nickel-processing plant in Indonesia: statement



WARNING GRAPHIC ⚠️ pic.twitter.com/CnhBm3k4pG — Breaking news 24/7 (@aliifil1) December 24, 2023

Το νησί Σουλαουέσι είναι μεγάλο κέντρο παραγωγής νικελίου, ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται κυρίως στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων και για την παρασκευή ανοξείδωτου χάλυβα. Η Κίνα έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις σε εργοστάσια στην περιοχή, αλλά οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας εκεί είναι συχνές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που γίνονταν εργασίες επισκευής μιας υψικαμινου, όταν πήρε φωτιά εύφλεκτο υγρό και η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε δεξαμενές οξυγόνου οι οποίες εξερράγησαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σήμερα το πρωί.

Εργαζόμενος εξήγησε στο AFP τη σοβαρότητα των τραυμάτων των θυμάτων: “Τα πρόσωπά τους είχαν καεί, τα ρούχα τους είχαν καεί εντελώς”, δήλωσε ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Στέλεχος του βιομηχανικού πάρκου, ο Ρασμανσία Ισμαΐλ, επεσήμανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas TV ότι 25 τραυματίες, στην πλειονότητά τους Ινδονήσιοι, νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 17 με σοβαρά τραύματα.

Τον Ιανουάριο δύο εργάτες, ανάμεσά τους ένας Κινέζος, σκοτώθηκαν σε εργοστάσιο τήξης νικελίου στο ίδιο βιομηχανικό συγκρότημα στη διάρκεια ταραχών που είχαν ξεσπάσει με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Τον Ιούνιο δυστύχημα που είχε σημειωθεί σε αυτό το εργοστάσιο είχε προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων έξι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

