Η Λόρα Λιντς, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος της μουσικής κάντρι Dixie Chicks —πλέον ονομάζεται απλά Chicks—, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο που έκανε προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας (νότια), ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας χθες Σάββατο.

Η Λόρα Λιντς, ιδρυτικό μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος το 1989 στο Ντάλας μαζί με τις Ρόμπιν Λιν Μέισι και τις αδελφές Μάρτι και Έμιλι Έργουιν, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο προχθές Παρασκευή, σύμφωνα με το πολιτειακό υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας του Τέξας.

The Dixie Chicks founding member Laura Lynch dies in car crash https://t.co/hbiUoZm56H — FOX26Houston (@FOX26Houston) December 24, 2023

«Είμαστε σοκαρισμένες και θλιμμένες για την είδηση του θανάτου της», ανέφερε το γυναικείο μουσικό συγκρότημα, που μετονομάστηκε σε Chicks το 2020, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Λόρα ήταν λαμπρό φως (...) η μεταδοτική ενέργειά της και το χιούμορ της ήταν η σπίθα μας τις πρώτες μέρες στο συγκρότημά μας», πρόσθεσε.

Η 65χρονη μπασίστρια και τραγουδίστρια οδηγούσε φορτηγάκι Ford σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ελ Πάσο όταν αυτοκίνητο κινούμενο στην αντίθετη λωρίδα, προσπαθώντας να κάνει προσπέραση, συγκρούστηκε μετωπικά με το δικό της.

Ο θάνατός της διαπιστώθηκε επιτόπου. Ο άλλος οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος, πάντως δεν θεωρείται πως διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Laura Lynch, founding member of the country music superstar group formerly known as "The Dixie Chicks”, died in a car crash in West Texas on Friday. She was 65. pic.twitter.com/ion0SniLiX — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 24, 2023

Η Λόρα Λιντς, η οποία κάποια στιγμή ήταν η βασική τραγουδίστρια της μπάντας, είχε αποχωρήσει το 1995.

Οι Dixie Chicks κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο που παρήγαγε μεγάλη δισκογραφική (και τέταρτο κατά σειρά, με τίτλο Wide Open Spaces) το 1998 και γνώρισαν τεράστια επιτυχία, πούλησαν «περισσότερα CDs από όλα τα άλλα συγκροτήματα της μουσικής κάντρι μαζί».

Το άλμπουμ χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο του βραβείο Γκράμι από τα 13 που έχει λάβει συνολικά.

Ωστόσο τον Μάρτιο του 2003 η εναντίωση μέλους του συγκροτήματος στον πόλεμο στο Ιράκ και δηλώσεις που έκανε για τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους είχαν προκαλέσει σάλο και πυροδότησαν μποϊκοτάζ στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τα μέλη του να αποφασίσουν να κάνουν μακρά παύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

