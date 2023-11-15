Ραγίζει καρδιές το μήνυμα της Τζένιφερ Άνιστον για τον θάνατο του συμπρωταγωνιστή της στα «Φιλαράκια» Μάθιου Πέρι.

Καθώς ο ένας μετά τον άλλον, οι πρωταγωνιστές της εμβληματικής σειράς προχώρησαν σε αναρτήσεις στα σόσιαλ μίντια, για τον ξαφνικό θάνατο του φίλου και συνεργάτη τους, του παγκοσμίως αγαπητού «Τσάντερ» της παρέας του Σέντραλ Περκ, η ελληνικής καταγωγής πρωταγωνίστρια που εδραιώθηκε μέσα από την εμβληματική σειρά με μια δημοσίευση φωτογραφίας από τα γυρίσματα στο instagram, μιλά για κύμα πρωτόγνωρων συναισθημάτων που βιώνει από την απώλεια του Μάθιου.

Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά, το να τον αγαπά ήταν μέρος του DNA της.

«Μάθιου, σε αγαπώ τόσο πολύ και ξέρω ότι τώρα είσαι απόλυτα ήσυχος και χωρίς πόνο. Σου μιλάω κάθε μέρα, μερικές φορές σχεδόν σε ακούω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Το να αποχαιρετήσω τον Μάθιου μας ήταν ένα τρελό κύμα συναισθημάτων που δεν έχω ξαναζήσει. Όλοι βιώνουμε απώλεια κάποια στιγμή στη ζωή μας. Απώλεια ζωής ή απώλεια αγάπης. Το να μπορείς πραγματικά να βιώσεις τη θλίψη, σου επιτρέπει να νιώσεις τις στιγμές χαράς και ευγνωμοσύνης που έχεις αγαπήσει κάποιον τόσο βαθιά. Και τον αγαπήσαμε βαθιά. Ήταν ένα τέτοιο μέρος του DNA μας. Ήμασταν πάντα οι 6 μας. Αυτή ήταν μια επιλεγμένη οικογένεια που άλλαξε για πάντα την πορεία του ποιοι ήμασταν και ποια θα ήταν η πορεία μας. Για τον Μάττι, γνώριζε ότι του άρεσε να κάνει τους ανθρώπους να γελούν. Όπως είπε και ο ίδιος, αν δεν άκουγε το «γέλιο» νόμιζε ότι θα πέθαινε. Η ζωή του εξαρτιόταν κυριολεκτικά από αυτό. Και πέτυχε να κάνει ακριβώς αυτό. Μας έκανε όλους να γελάσουμε. Και γελάστε δυνατά. Γέλιο και κλάμα και μετά πάλι γέλιο. Θα τα κρατήσω για πάντα. Βρήκα ένα μήνυμα που μου έστειλε από το πουθενά μια μέρα. Τα λέει όλα. Μάθιου, σε αγαπώ τόσο πολύ και ξέρω ότι τώρα είσαι απόλυτα ήσυχος και χωρίς πόνο. Σου μιλάω κάθε μέρα, μερικές φορές σχεδόν σε ακούω να λες “θα μπορούσες να είσαι πιο τρελή;” Ξεκουράσου αδερφάκι. Πάντα μου έφτιαχνες τη μέρα…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

