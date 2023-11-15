Ρωσία: «Απαράδεκτη» η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Η ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, εν μέρει ή με οποιαδήποτε μορφή θεωρείται «απαράδεκτη» για τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Είτε πρόκειται για ορισμένες περιοχές (της Ουκρανίας) είτε σε οποιαδήποτε μορφή, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία», είπε η Ζαχάροβα κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, παρουσίασε πρόσφατα μια πρόταση με βάση την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, χωρίς τα εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Ράσμουσεν συνεργάστηκε με τον Αντρίι Γέρμακ, τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη φετινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, η οποία ωστόσο δεν κατέληξε σε κάποια «πρόσκληση» των συμμάχων προς το Κίεβο. Ράσμουσεν και Γέρμακ συζητούν τώρα ξανά τη θέση της Ουκρανίας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ο Ράσμουσεν, που υπήρξε γγ του ΝΑΤΟ μεταξύ 2009-14, επιμένει ότι το σχέδιο «μερικής» ένταξης της Ουκρανίας δεν παραπέμπει σε «πάγωμα» των εχθροπραξιών αλλά θα αποτελούσε μια προειδοποίηση προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να εμποδίσει το Κίεβο να προσχωρήσει στη συμμαχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

