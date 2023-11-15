Ένα ένα τα «Φιλαράκια» αποχαιρετούν τον αγαπημένο τους φίλο Μάθιου Πέρι ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου. Μετά την «Ρέιτσελ» και τον «Τζόι», σειρά έχει ο «Ρος», ο Ντέιβιντ Σουίμερ ο οποίος με μια μακροσκελής ανάρτηση στο instagram και μια φωτογραφία τους αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τον ηθοποιό.

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ τον ευχαριστεί για τα «10 απίστευτα χρόνια γέλιου και δημιουργικότητας» και για «την καρδιά του, την οποία μοιράστηκε μαζί τους και μετέτρεψε 6 αγνώστους σε μια οικογένεια».

Συγκεκριμένα, γράφει:

«Μάττι,

Σε ευχαριστώ για τα 10 απίστευτα χρόνια γέλιου και δημιουργικότητας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον άψογο συγχρονισμό σου και την κωμικότητά σου. Μπορούσες να πάρεις μια απλή ατάκα και να την μετατρέψεις όπως θέλεις εσύ, με το αποτέλεσμα να είναι κάτι τόσο πρωτότυπο και απροσδόκητα αστείο που εξακολουθεί να εκπλήσσει τον κόσμο.

Και είχες καρδιά. Με την οποία ήσουν γενναιόδωρος να τη μοιραστείς μαζί μας ώστε να δημιουργήσουμε μια οικογένεια από έξι άγνωστοι που είμασταν.

Αυτή η φωτογραφία είναι από μια από τις αγαπημένες μου στιγμές μαζί σου. Τώρα με κάνει να χαμογελάω και να στενoχωριέμαι ταυτόχρονα.

Σε φαντάζομαι εκεί ψηλά, κάπου, με το ίδιο λευκό κοστούμι, με τα χέρια στις τσέπες, να κοιτάς τριγύρω -

“Θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα σύννεφα;”».

