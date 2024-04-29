Λογαριασμός
Παγκάκης για Παναθηναϊκό: Έκανε…χαρακίρι και έχασε το πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 από τον Άρη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και ο Νίκος Παγκάκης έκανε το σχόλιό του για τον αγώνα

Ο Νίκος Παγκάκης βρέθηκε στο Απόστολος Νικολαΐδης και σχολίασε πως παίχτηκε το πιο… τρελό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος πριν από λίγα 24ωρα, θεωρούσε ότι η ΑΕΚ, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια και θα πάει στην Τούμπα, να το εξασφαλίσει. Ωστόσο η «ένωση» ηττήθηκε όμως οι «πράσινοι» έκαναν… χαρακίρι στην έδρα τους. 

