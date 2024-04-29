Παγκάκης για Παναθηναϊκό: Έκανε…χαρακίρι και έχασε το πρωτάθλημα

Ο Νίκος Παγκάκης βρέθηκε στο Απόστολος Νικολαΐδης και σχολίασε πως παίχτηκε το πιο… τρελό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος πριν από λίγα 24ωρα, θεωρούσε ότι η ΑΕΚ, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια και θα πάει στην Τούμπα, να το εξασφαλίσει. Ωστόσο η «ένωση» ηττήθηκε όμως οι «πράσινοι» έκαναν… χαρακίρι στην έδρα τους.

