DW: Παλαιστίνιος πατέρας στη Γάζα βάζει βραχιόλια στα παιδιά του για να τα... αναγνωρίσει

Δύο πόλεμοι, χιλιάδες νεκροί, δυστυχία, φτώχεια, προσφυγιά, παιδιά νεκρά... Θα πιστευε κανείς ότι η σύγχρονη ανθρωπότητα θα είχε διδαχθεί από τις τραγωδίες του παρελθόντος. Φρούδες ελπίδες...

Ένας Παλαιστίνιος πατέρας στη Γάζα, ο Αλί Ντάμπα, βάζει βραχιολάκια στα χέρια των παιδιών του, ένα είδος ταυτότητας, προκειμένου να τα αναγνωρίσει «στην περίπτωση που συμβεί κάτι κακό», όπως δήλωσε.

Αυτή είναι η πραγματικότητα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αυτή είναι η πραγματικότητα και στην Ουκρανία. Δύο πόλεμοι, αμέτρητες τραγωδίες...

Δείτε το βίντεο από την DW:

