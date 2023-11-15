Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ψηφίσει επί ενός σχεδίου με το οποίο θα καλεί για παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να ψηφίσει αργότερα σήμερα επί ενός σχεδίου ψηφίσματος, με το οποίο θα καλεί για την επιβολή επειγουσών και παρατεταμένων παύσεων των εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους και τη δημιουργία διαδρόμων κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας για έναν επαρκή αριθμό ημερών, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση βοήθειας, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ορισμένοι διπλωμάτες λένε πως αναμένουν ότι το 15μελές συμβούλιο θα υιοθετήσει το ψήφισμα, αν και ορισμένες χώρες είναι πιθανόν να απόσχουν.

Ένα ψήφισμα για να εγκριθεί χρειάζεται τουλάχιστον 9 ψήφους υπέρ και κανένα βέτο από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

