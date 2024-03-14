Στη δημοσιότητα δόθηκε σχεδόν πέντε μήνες μετά τον θάνατό του, η διαθήκη του Μάθιου Πέρι (Matthew Perry)– του αγαπημένου Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια».

Ο δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται ότι άφησε λίγο πάνω από 1 εκατ. δολάρια σε καταπίστευμα με το όνομα «Άλβι Σίνγκερ Living Trust» - που πήρε το όνομά του από τον χαρακτήρα του Άλεν στην ταινία «Νευρικός Εραστής» του 1977.

Matthew Perry’s will reveals $1M trust with a surprising Woody Allen tribute https://t.co/QE0TK60Qsu pic.twitter.com/qSUCnaXbXX — New York Post (@nypost) March 13, 2024

Ο Πέρι είχε κάνει την διαθήκη του το 2009 και σε αυτή ανέφερε ότι ήθελε να αφήσει «την πλειοψηφία των υπαρχόντων του σε ένα καταπίστευμα».

Μάλιστα, είχε βάλει όρο στη διαθήκη του ότι – αν έκανε ή υοθετούσε παιδιά μετά το 2009 – αυτά δεν θα είχαν «ρητά δικαιώματα» στην περιουσία του.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Πέρι κατείχε 1.030.000 δολάρια σε προσωπική περιουσία «που δεν περιορίζεται σε κοσμήματα, έπιπλα, έργα τέχνης και αυτοκίνητα».

Στη διαθήκη ο Πέρι ανέφερε τον πατέρα του, Τζον, και τη μητέρα του, Σουζάν Μόρισον, ως δικαιούχους μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, και την πρώην σύντροφό του, Ρέιτσελ Νταν.

Συνδιαχειριστές της περιουσίας του σε ρευστό Ο Πέρι όρισε τη Λίσα Φέργκιουσον και τη Ρόμπιν Ρούζανμ παραγωγό της τηλεοπτικής σειράς «Celebrity Liar» όπου ο Πέρι έκανε μια guest εμφάνιση το 2010.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στο Pacific Palisades της Καλιφόρνια στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, από «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Ο θάνατός του ήταν ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.