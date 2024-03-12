O νόμος της κυβέρνησης Μπάιντεν για την απαγόρευση της εφαρμογής TikTok δεν αφορά μόνο το TikTok, υποστηρίζει ο Ίλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X, την οποία μάλιστα «καρφίτσωσε» στο προφίλ του θέλοντας να «σημάνει συναγερμό» στους ακολούθους του.



«Αυτός ο νόμος δεν αφορά μόνο το TikTok, αφορά τη λογοκρισία και τον κυβερνητικό έλεγχο! Αν επρόκειτο μόνο για το TikTok, θα επικαλούνταν μόνο τον ''ξένο έλεγχο'' ως ζήτημα, αλλά δεν το κάνουν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας, παραθέτοντας μήνυση του Ρεπουμπλικανού Τόμας Μάσι, ο οποίος είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.



«Η λεγόμενη απαγόρευση του TikTok είναι ένας δούρειος ίππος. Ο Πρόεδρος θα έχει την εξουσία να απαγορεύει ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, όχι μόνο Εφαρμογές. Το άτομο που παραβιάζει τον νέο νόμο θεωρείται ότι είναι η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ των ΗΠΑ (ή υπεράκτια) ή το App Store και όχι ο ‘’ξένος αντίπαλος’’» υποστηρίζει ο Μάσι.

This law is not just about TikTok, it is about censorship and government control!



If it were just about TikTok, it would only cite “foreign control” as the issue, but it does not. https://t.co/3hpePCE1nS March 12, 2024

Πηγή: skai.gr

