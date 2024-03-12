Λογαριασμός
Ο Μασκ «σημαίνει συναγερμό» για λογοκρισία: O νόμος για την απαγόρευση του TikTok δεν αφορά μόνο το TikTok

Ανάρτηση του Μασκ στο X, την οποία μάλιστα «καρφίτσωσε»  στο προφίλ του θέλοντας να «σημάνει συναγερμό» στους ακολούθους του.

Musk

O νόμος της κυβέρνησης Μπάιντεν για την απαγόρευση της εφαρμογής TikTok δεν αφορά μόνο το TikTok, υποστηρίζει ο Ίλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X, την οποία μάλιστα «καρφίτσωσε»  στο προφίλ του θέλοντας να «σημάνει συναγερμό» στους ακολούθους του. 

«Αυτός ο νόμος δεν αφορά μόνο το TikTok, αφορά τη λογοκρισία και τον κυβερνητικό έλεγχο! Αν επρόκειτο μόνο για το TikTok, θα επικαλούνταν μόνο τον ''ξένο έλεγχο'' ως ζήτημα, αλλά δεν το κάνουν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας, παραθέτοντας μήνυση του Ρεπουμπλικανού Τόμας Μάσι, ο οποίος είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

«Η λεγόμενη απαγόρευση του TikTok είναι ένας δούρειος ίππος. Ο Πρόεδρος θα έχει την εξουσία να απαγορεύει ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, όχι μόνο Εφαρμογές. Το άτομο που παραβιάζει τον νέο νόμο θεωρείται ότι είναι η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ των ΗΠΑ (ή υπεράκτια) ή το App Store και όχι ο ‘’ξένος αντίπαλος’’» υποστηρίζει ο Μάσι.

