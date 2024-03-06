Βουλευτές προωθούν νομοσχέδιο για την απαγόρευση του TikTok

Είκοσι Αμερικανοί βουλευτές, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να προωθήσουν ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα απαγορευτεί στις ΗΠΑ το TikTok, εφόσον δεν διακόψει τους δεσμούς του με τη μητρική εταιρεία ByteDance και, γενικότερα, με την Κίνα.

«Συγκεντρωθήκαμε, δέκα Δημοκρατικοί και δέκα Ρεπουμπλικάνοι, για να παρουσιάσουμε ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει στο TikTok να λειτουργεί στις ΗΠΑ, εφόσον δεν διακόψει τους δεσμούς του με τη ByteDance ή με κάθε οντότητα που ελέγχεται από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, πρόεδρος μιας Επιτροπής που είναι αρμόδια για την Κίνα, Μάικ Γκάλαχερ. Ο Δημοκρατικός συνάδελφός του Ράτζα Κρισναμούρτι διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται για απαγόρευση» λέγοντας ότι «η μπάλα είναι στην πλευρά της ByteDance ή κάθε άλλης εφαρμογής της πλατφόρμας που ανήκει» σε ξένο κράτος.

Σύμφωνα με τον Κρισναμούρτι, «η ByteDance χρησιμοποίησε επανειλημμένα την πλατφόρμα TikTok για να υπονομεύσει όχι μόνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ αλλά επίσης και τα συμφέροντα των χρηστών της», προσθέτοντας ότι είναι πραγματικές οι αποδείξεις περί των δεσμών της μητρικής εταιρείας με τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

«Παρακαλούμε τη ByteDance να πουλήσει το TikTok ώστε οι Αμερικανοί χρήστες να συνεχίσουν να επωφελούνται» από την εφαρμογή και ταυτόχρονα, οι βουλευτές θέλουν από τους χρήστες «να πουν στη ByteDance να πουλήσει την πλατφόρμα», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ένας εκπρόσωπος της πλατφόρμας είπε ότι ο νόμος αυτός «είναι ξεκάθαρα μια απαγόρευση του TikTok, όπως και αν επιχειρούν να το κρύψουν οι συντάκτες του».

«Ο νόμος ποδοπατά την Πρώτη Τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος των ΗΠΑ, που αφορά την ελευθερία της έκφρασης) για 170 εκατομμύρια Αμερικανούς και θα στερήσει από πέντε εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις μια πλατφόρμα στην οποία βασίζονται για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας», υποστήριξε.

Πολλές Πολιτείες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απαγόρευσαν τη χρήση της εφαρμογής σε επίσημες συσκευές των δημοσίων υπαλλήλων, επικαλούμενες κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Στη Μοντάνα, ένας δικαστής μπλόκαρε πρόσφατα μια πρωτοβουλία των τοπικών αρχών που στόχευε να απαγορεύσει πλήρως την εφαρμογή.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το TikTok, αυτή η πλατφόρμα σύντομων βίντεο, βοηθά το Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί 150 χρήστες στις ΗΠΑ. Η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.