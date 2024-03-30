Μαλαισία: Συνελήφθη ένοπλος που υποπτεύονται πως μπορεί να είναι κατάσκοπος του Ισραήλ

Οι Αρχές της Μαλαισίας συνέλαβαν 36χρονο ένοπλο σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας Κουάλα Λουμπούρ, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για Ισραηλινό κατάσκοπο.

Ο άνδρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν έξι όπλα και 200 σφαίρες, έφθασε στο διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη 12η Μαρτίου, χρησιμοποιώντας διαβατήριο Γαλλίας που οι αρχές εκτιμούν πως μπορεί να είναι πλαστό, εξήγησε ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας Χουσέιν Ραζαρουντίν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Παρασκευή το βράδυ.

Παρέδωσε στις αρχές ισραηλινό διαβατήριο κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, πρόσθεσε ο γενικός επιθεωρητής Ραζαρουντίν.

Ο κ. Ραζαρουντίν είπε ακόμη πως η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει αν ο άνδρας ανήκει στην ισραηλινή κατασκοπεία. Ο άνδρας είπε στις αρχές πως πήγε στη Μαλαισία για να καταδιώξει άλλον ισραηλινό πολίτη, εξαιτίας οικογενειακής διαφοράς.

«Δεν πιστεύουμε απόλυτα αυτό το αφήγημα, υποπτευόμαστε πως μπορεί να είχε άλλους σκοπούς», υπογράμμισε ο Χουσέιν Ραζαρουντίν, σημειώνοντας πως ο συλληφθείς άλλαξε αρκετές φορές ξενοδοχείο το διάστημα που βρίσκεται στη Μαλαισία.

Η έρευνα της αστυνομίας σκοπός είναι να εξακριβώσει πώς ακριβώς απέκτησε τα όπλα ο ύποπτος. Τα αγόρασε στη Μαλαισία, πληρώνοντας με κρυπτονόμισμα, κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που δημοσιοποίησε ο κ. Ραζαρουντίν.

Οι αρχές αύξησαν το επίπεδο της επαγρύπνησής τους μετά τη σύλληψη και τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν σε ό,τι αφορά τον βασιλιά, τον πρωθυπουργό Ανουάρ Ιμπραήμ και άλλα σημαντικά πρόσωπα, διευκρίνισε.

Η Μαλαισία, χώρα με πληθυσμό κατά πλειονότητα μουσουλμανικό, υποστηρίζει σθεναρά τους Παλαιστίνιους κι έχει καταδικάσει επανειλημμένα ενέργειες του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η χώρα, που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το εβραϊκό κράτος, φιλοξενεί περίπου 600 παλαιστίνιους πρόσφυγες, κατά τους αριθμούς της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Το 2018, παλαιστίνιος επιστήμονας δολοφονήθηκε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας από δυο άγνωστους, ενέργεια που το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς υποστήριξε την εποχή πως διαπράχθηκε από τη Μοσάντ, την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές το διέψευσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

