Μεσανατολικό: Eν μέσω βομβαρδισμών η έξοδoς Παλαιστίνιων αμάχων προς τον Νότο

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι φεύγουν και σήμερα, με τα πόδια, από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αναζητώντας στα νότια ένα ασφαλές καταφύγιο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις μάχες μεταξύ των Ισραηλινών στρατιωτών και της Χαμάς.

Η έξοδος αυτή πραγματοποιήθηκε στο τετράωρο «παράθυρο ευκαιρίας» που ανακοίνωσε το Ισραήλ, το οποίο έχει καλέσει τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα του θύλακα να φύγουν.

Όμως τα κεντρικά και νότια τμήματα της πολιορκημένης Γάζας δέχτηκαν και πάλι πυρά, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον δεύτερο μήνα του.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας είπαν ότι σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε σπίτια στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ σκοτώθηκαν το πρωί 18 άνθρωποι. Στο Χαν Γιουνές σκοτώθηκαν άλλοι έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό κορίτσι.

«Καθόμασταν ήσυχοι όταν ξαφνικά ένα F-16 έπληξε ένα σπίτι και το ανατίναξε, γκρεμίστηκαν τρία σπίτια, το ένα δίπλα στο άλλο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Μοχάμεντ Άμπου Ντάκα.

«Ήταν όλοι τους άμαχοι. Μια γιαγιά, ένας παππούς και υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Η Πόλη της Γάζας, το προπύργιο της Χαμάς, είναι περικυκλωμένη από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός λέει ότι έχει προχωρήσει μέχρι την καρδιά της πυκνοκατοικημένης πόλης ενώ η Χαμάς υποστηρίζει ότι οι μαχητές της έχουν επιφέρει μεγάλες απώλειες στον ισραηλινό στρατό.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, είπε ότι μηχανικοί του στρατού χρησιμοποιούν εκρηκτικά για να καταστρέψουν το υπόγειο δίκτυο της Χαμάς που εκτείνεται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων κάτω από τη Γάζα.

Στην ανακοίνωσή του σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έχει καταστρέψει 130 φρεάτια σηράγγων μέχρι στιγμής.

Πηγές προσκείμενες στη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ είπαν ωστόσο ότι τα ισραηλινά άρματα συναντούν σφοδρή αντίσταση και οι μαχητές χρησιμοποιούν τις σήραγγες για να στήνουν ενέδρες. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι 33 στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις αυτές.

Στο μεταξύ, χιλιάδες άμαχοι, κρατώντας τα ελάχιστα υπάρχοντά τους στα χέρια, κατευθύνονταν και σήμερα προς τα νότια για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στον παλαιστινιακό θύλακα είπε ότι ο ρυθμός της φάλαγγας των αμάχων επιταχύνθηκε σήμερα.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός σήμερα φαίνονται άρματα και μπουλντόζες να προχωρούν ανάμεσα στα συντρίμμια, από τα οποία ακόμη αναδίδονται καπνοί. Στρατιώτες διεισδύουν στα ερειπωμένα κτίρια την ώρα που ακούγονται εκρήξεις.

Πτώματα Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τα πλήγματα μεταφέρονταν σε νοσοκομεία – κάποια με κάρα που τα έσερναν γαϊδούρια, άλλα πάνω σε μπουλντόζες.

«Ήταν τρομακτικό», αφηγήθηκε η Όλα αλ Γουλ, μια γυναίκα που έφυγε την Τρίτη. «Σηκώναμε ψηλά τα χέρια και περπατούσαμε. Ήμασταν τόσο πολλοί, κρατούσαμε λευκές σημαίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

