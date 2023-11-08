Λογαριασμός
Την απελευθέρωση 12 ομήρων με αντάλλαγμα τριήμερη εκεχειρία στη Γάζα διαπραγματεύεται το Κατάρ

Οι συζητήσεις αυτές προς το παρόν προσκρούουν στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός αλλά και στο αν θα περιληφθεί στη συμφωνία και η βόρεια Λωρίδα της Γάζας,

Γαζα

Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει το Κατάρ για την πιθανή απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς αφορά 12 ανθρώπους, οι μισοί εκ των οποίων είναι Αμερικανοί πολίτες, με αντάλλαγμα μια «ανθρωπιστική, τριήμερη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Οι συζητήσεις αυτές προς το παρόν προσκρούουν στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός αλλά και στο αν θα περιληφθεί στη συμφωνία και η βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Το Κατάρ περιμένει μια απάντηση των Ισραηλινών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

